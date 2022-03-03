وكيل روي فيتوريا لـ في الجول: الزمالك لم يتفاوض معه لتدريب الفريق.. وهذا ما يريده

الخميس، 03 مارس 2022 - 21:02

كتب : محمد عبد العظيم

روي فيتوريا

نفى نديم محمود وكيل أعمال المدرب البرتغالي روي فيتوريا في منطقة الشرق الأوسط ما تردد عن دخول الزمالك في مفاوضات مع الأخير لتدريب الفريق.

وتحدث وكيل أعمال المدرب البرتغالي في الشرق الأوسط لـFilGoal.com قائلا: "لم يحدث أن تفاوض معنا أحد من الزمالك بخصوص روي فيتوريا".

وواصل "المدرب مهتم الآن بأن يستمر في أوروبا وخطوته القادمة هناك".

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وتابع نديم محمود حديثه قائلا: "الجميع يتحدث معنا ويسألنا عن هل هناك مفاوضات مع الزمالك أم لا، لكن ما يمكن أن أقوله إنه لم يتحدث أحد سواء معنا أو مع المدرب".

وسبق لروي فيتوريا خوض تجربة وحيدة في المنطقة العربية بعدما تولى تدريب النصر السعودي في موسم 2019-2020.

وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك اليوم الخميس أنه تم الاتفاق مع المدرب الجديد وسيصل إلى مصر الأحد المقبل وسيتواجد في مواجهة الوداد المغربي في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك فسخ تعاقده مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي الأسبوع الماضي.

الزمالك روي فيتوريا
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