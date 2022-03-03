من أجل حلم الدوري الإنجليزي.. مرموش يغير وكيل أعماله

الخميس، 03 مارس 2022 - 20:19

كتب : رامي جمال

عمر مرموش مصر السودان أمم إفريقيا

غير عمر مرموش لاعب شتوتجارت وكيل أعماله إلى شركة "ستيلار" الإنجليزية من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي في المستقبل القريب.

عمر مرموش

النادي : شتوتجارت

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن مرموش ترك شركة "برو بروفايل" المسؤولة عن أعمال مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ وانضم لـ"ستيلار" التي تملك أكثر من 40 موظفا لتسويق اللاعبين في إنجلترا وهو ما يحلم به اللاعب المصري.

وتعد تلك الشركة مسؤولة عن أعمال الكثير من اللاعبين داخل الدوري الإنجليزي مثل جاك جريليش (مانشستر سيتي) ولوك شو "مانشستر يونايتد) وبن تشيلويل (تشيلسي).

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هذا بالإضافة لمسؤوليتها عن أعمال إدواردو كامافينجا (ريال مدريد) وساؤول نيجويز (تشيلسي) وحسام عوار (ليون) وسيرجينو ديست (برشلونة).

ويملك مرموش عقدا مع فولفسبورج والمعار منه إلى شتوتجارت حتى صيف عام 2023.

وذكر التقرير أنه من غير المعروف إن كان مرموش سيعود إلى فولفسبورج بنهاية الموسم الجاري أم سيبحث عن تحد جديد.

وقال مارسيل شافير المدير الرياضي لفولفسبورج أنه حتى الآن فإن مرموش وزميله المعار إلى بوخوم، إلفيس ريكسبيكاج سيعودان لناديه عقب نهاية الموسم الجاري.

مرموش فولفسبورج شتوتجارت الدوري الإنجليزي
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