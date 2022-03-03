رومانو يكشف العروض المقدمة لـ كيسي من ميلان وبرشلونة.. والمصير الأقرب

الخميس، 03 مارس 2022 - 19:59

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - ميلان

كشف فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس عن العروض المقدمة لفرانك كيسي لاعب وسط ميلان.

وتلقى كيسي عرضا من ميلان من أجل التجديد بينما تلقى عرضا من برشلونة للانضمام إلى الفريق في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد كيسي مع ميلان بنهاية الموسم الجاري وحاول الروسونيري تجديد التعاقد.

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وكشف رومانو أن ميلان عرض بالفعل على كيسي 6 ملايين يورو لكل موسم.

وأشار رومانو إلى أن عرض برشلونة مقابل 6.5 مليون يورو في الموسم بالإضافة إلى مكافآت إضافية.

وأوضح رومانو أن عرض برشلونة يضمن لوكيل كيسي عمولة كبيرة.

وكشف رومانو أن كيسي يقترب من الموافقة على عرض برشلونة في النهاية.

وينتهي عقد كيسي مع ميلان بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

لاعب الوسط صاحب الـ 25 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع ميلان في 27 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل ستة أهداف وصناعة هدف واحد.

ميلان برشلونة كيسي
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