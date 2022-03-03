مرتضى يعلن موقف اللاعبين من التجديد لـ الزمالك.. وجديد المدرب الأجنبي ورسالة لاتحاد الكرة

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك تفاصيل ما حدث مع لاعبي الفريق الأبيض عقب نهاية المهلة التي أعطاها لهم لتجديد تعاقداتهم.

ونشر مرتضى منصور فيديو مصور له عبر قناته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" جاء فيه التالي:

تجديد اللاعبين

وتحدث مرتضى منصور قائلا: "أعطيت مهلة للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم وتم التواصل مع الأسماء التالية، طارق حامد اتصل بي وأخبرني بقدومه مساء اليوم لتجديد تعاقده".

وواصل "محمد أبو جبل أخبرني بقدوم شقيقه ووكيله وغدا سيجتمع معنا لنتمم تجديد تعاقده".

وأضاف "حازم إمام جاء اليوم وسيجلس معنا اليوم لتجديد تعاقده".

وأكمل مرتضى حديثه "عمر السعيد تواصل معي وقلت له يجب أن تأتي مساء اليوم لتخبرني بموقفك ولا توجد مشكلة معه".

أما عن أشرف بنشرقي فقال: "هو طلب مهلة ساعتين ليتواصل مع شقيقه للاتفاق على موعد ليأتي ولو لدينا النية سوف نجدد لا توجد مشكلة".

وتابع "رزاق سيسيه يتحدث اللغة الفرنسية ونبحث عن شخص يترجم لنا ولم يكن على علم بموعد المهلة".

وأضاف "هناك بعض اللاعبين سيجلسون معنا اليوم وآخرين يجتمعون معنا غدا الجمعة، أنا لا أتفاوض مع اللاعبين بل سيجلسون مع جمال عبد الحميد وأحمد وأمير مرتضى وأحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية هذا باختصار شديد".

وأكمل "يوم السبت يوم حاسم سأعلن عمن جدد تعاقده ومن ضللنا".

وأردف "من سيجدد تعاقدنا سنحمله على رؤوسنا، أما من لن يجدد ويقوم بفيلم فأنا لن أضع أي شخص في فاترينة وأقوم بتلميعها ليأتي شخص آخر ويأخذه وهذا ليس له علاقة بالفنيات أقوم بتلمعيك وسعرك يزيد ويأخذك ناد آخر هذا لن يحدث".

وشدد "لا تريد التجديد لا مشكلة هذا حقك وتحصل على مستحقاتك ونكرمك".

المدير الفني الجديد

وعن المدرب الجديد للزمالك قال: "بالنسبة للمدير الفني الأجنبي أحمد وأمير مرتضى تواصلا مع 4 أو 5 مدربين ولكننا اخترنا أقوى شخص فيهم وسيسعد الجماهير".

وأردف مرتضى "وعندما تعرفون اسمه ستدركون أن مجلس إدارة الزمالك المحترم يتعاقد مع المدرب المحترم الغالي لأن هذا مستوى الزمالك وجماهيره".

وكشف "المدرب الجديد سيصل مصر الأحد أو الإثنين المقبل وبالتأكيد سيتواجد في مباراة الوداد وهو على أعلى مستوى".

رسالة لاتحاد الكرة

وعن أسامة نبيه المدرب العام للزمالك الذي قاد مباراة فيوتشر مساء أمس الأربعاء وفاز بثلاثة أهداف لهدفين قال: "أسامة نبيه أعتبره بطل لأنه قبل تحمل المسؤولية في ظرف صعب جدا".

وواصل "أشكره وأشكر اللاعبين على تصحيح أخطائهم حتى لو حدثت منهم فهم عدلوها في الشوط الثاني".

ووجه رسالة لرئيس لجنة الحاكم قائلا: "أطالب رئيس لجنة الحكام بمعاقبة علي ماهر مدرب فيوتشر ومساعده بعد سبهما للحكم في لقاء الزمالك".

ووجه مرتضى رسالة أخرى لمسؤولي اتحاد الكرة قال: "إلى عامر حسين وجمال علام وحازم إمام، لن أخوض كأس مصر الموسم الجديد قبل استكمال الموسم القديم".

وشدد "لقد وجدتم وقت لإقامة كأس الرابطة يجب إقامة كأس مصر الموسم القديم".