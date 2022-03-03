الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 21 جولة.. باولو في الصدارة

يواصل حسام سلامة "باولو" مهاجم بايونيرز حفاظه على صدارة جدول ترتيب الهدافين في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية برصيد 10 أهداف.

المركز الثاني لا يزال من نصيب محمد حمبوزو مهاجم الأولمبي وله 9 أهداف، أما المركز الثالث فيحتفظ به أيضا موسى أولاري مهاجم كفر الشيخ الذي سجل 8 أهداف.

وانفرد جلال الشرقاوي مهاجم ألعاب دمنهور بالمركز الرابع وله 7 أهداف.

وإليكم ترتيب الهدافين في مجموعة بحري بعد 21 جولة: