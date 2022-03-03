رأسية جريندو ودقيقة جنونية.. المصري يتعادل مع إنبي بهدفين

الخميس، 03 مارس 2022 - 19:31

كتب : FilGoal

المصري إنبي

تعادل المصري مع ضيفه إنبي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي إنبي محمد حتحوت في الدقيقة 6 وكريم العراقي -بالخطأ في شباكه- في الدقيقة 42، بينما سجل هدفي المصري ياسر حمد في الدقيقة 16 ومحمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 90.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بينما يحتل إنبي المركز الحادي عشر بـ14 نقطة.

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إثارة مبكرة

الدقيقة السادسة شهدت أول أهداف المباراة بانطلاقة محمد حتحوت من اليمين قبل أن يسدد كرة اصطدمت بقدم أحمد مسعود وسكنت الشباك، وذلك بعد تمريرة خاطئة من أحمد شديد قناوي.

وفي الدقيقة 8 حاول مصطفى شلبي ولكن تصدى مسعود هذه المرة، ثم رد المصري بواسطة أحمد حمودي في الدقيقة 9 ولكن بين يدي محمود جاد حارس إنبي.

التعادل لم يتأخر كثيرا، حيث أدركه ياسر حمد في الدقيقة 16 بعد الركنية التي أرسلها حمودي، ليتابعها المدافع بقدمه من أمام محمود جاد وتسكن الشباك.

وحاول المصري التقدم مجددا في الدقيقة 18 بتسديدة من حسن علي ولكن أمسك بها محمود جاد، بينما أرسل التونسي إلياس الجلاصي نجم المصري عرضية إلى عمرو مرعي في الدقيقة 24، ولكن سددها بجوار القائم.

إنبي يستعيد الأفضلية

حاول محمد عبد اللطيف "جريندو" عقب عرضية من حسن مجدي في الدقيقة 27 ولكن مرت الكرة بجوار القائم، بينما تلاه حمودي في الدقيقة 32 بتسديدة علت العارضة.

وفي الدقيقة 43 استرد إنبي التقدم بهدف عكسي سجله كريم العراقي في شباكه بالخطأ من عرضية حتحوت.

أخيرا قبل نهاية الشوط أرسل حمودي عرضية من ركلة حرة، ولكن مرت رأسية جريندو بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البترولي 2-1.

دقيقة من نار

بدأ الشوط الثاني بأول تبديلات المصري، بخروج أحمد شديد قناوي ونزول محمد عنتر.

وتحصل الفريق البورسعيدي على ركلة جزاء بعد عرقلة محمد إسماعيل للبديل عنتر داخل المنطقة.

وشهدت الدقيقة 56 قمة إثارة هذه المباراة، حيث تصدى جاد لركلة الجزاء التي سددها حسن علي، لترتد الكرة مباشرة بهدف سجله جون إيبوكا، ولكن تم إلغاؤه لوجود لمسة يد.

رصاصة الوقت القاتل

على الناحية الأخرى حل مصطفى دويدار بدلا من جرجس مجدي في صفوف إنبي، فيما أتى صلاح عاطف بدلا من مصطفى شلبي في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 76 سدد عمرو مرعي ولكن نجح جاد في التصدي، ليغادر حمودي الملعب ويحل أوستن أموتو بدلا منه، فيما أجرى إنبي ثلاثة تبديلات بنزول إبراهيم يحيى وجودي دينوبتر وأحمد جمعة بدلا من محمد حامد وجون إيبوكا ومحمد حتحوت.

و أخيرا في الدقيقة 89 أتى هدف التعادل بواسطة جريندو، بعد كرة عالية أرسلها الجلاصي من ركلة حرة، ليخطئ جاد في إبعادها فتصل إلى جريندو الذي أودعها بالرأس في الشباك الخالية.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بينما يحتل إنبي المركز الحادي عشر بـ14 نقطة.

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