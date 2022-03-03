خبر في الجول – اختبار طبي لـ طارق حامد وتحديد موقفه من مواجهتي الجونة والوداد

الخميس، 03 مارس 2022 - 19:26

كتب : إبراهيم رمضان

طارق حامد مران الزمالك

يخضع طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك لفحوصات طبية غدا الجمعة على هامش مران الفريق الأبيض للاطمئنان عليه في ظل إصابته في الركبة.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإنه حال اجتياز طارق للاختبار الطبي غدا سيشارك في المران الجماعي مباشرة كي يتواجد في مواجهة الجونة المقبلة.

لكن حال رأى الجهاز الطبي حاجة اللاعب للاستمرار في تنفيذ البرنامج التأهيلي فهو سيكون جاهزا لمباراة الوداد في دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – ياسر إبراهيم جاهز لمواجهة المريخ.. وموقف أيمن أشرف الخطيب يحضر مران الأهلي ويوجه رسالة للاعبين كرة يد - الزمالك أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس مصر

ويؤدي طارق حامد حاليا المرحلة الأخيرة من التأهيل وهي عبارة عن التدرب بالكرة بشكل منفرد.

ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الإثنين المقبل في الجولة 12 من الدوري المصري.

فيما يواجه الزمالك منافسه الوداد يوم الجمعة بعد المقبلة، 11 مارس، في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

طارق حامد الزمالك
نرشح لكم
وكيل روي فيتوريا لـ في الجول: الزمالك لم يتفاوض معه لتدريب الفريق.. وهذا ما يريده مرتضى يعلن موقف اللاعبين من التجديد لـ الزمالك.. وجديد المدرب الأجنبي ورسالة لاتحاد الكرة رأسية جريندو ودقيقة جنونية.. المصري يتعادل مع إنبي بهدفين إصابة عمر رضوان حارس الاسماعيلى مرتضى منصور يكشف موعد الإعلان عن موقف اللاعبين من التجديد والمدرب الأجنبي انتهت في الدوري - المصري (2) - (2) إنبي.. تعادل في الدقائق الأخيرة تشكيل الدوري – مرعي يقود هجوم المصري وحمودي أساسي.. وإيبوكا يقود إنبي مصدر مقرب من حازم إمام يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسته مع مرتضى منصور
أخر الأخبار
محمد صلاح: أفضل شعور عندما أفوز مع المنتخب.. وهكذا تعاملت مع مشكلتي في سويسرا 7 دقيقة | مصر
وكيل روي فيتوريا لـ في الجول: الزمالك لم يتفاوض معه لتدريب الفريق.. وهذا ما يريده 47 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - تاو وحسام حسن أمام المريخ.. واستمرار غياب ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كرة يد - بعد حصد اللقب ثلاث مرات تواليا.. الأهلي يودع كأس مصر بعد "ريمونتادا" سبورتنج ساعة | رياضات أخرى
من أجل حلم الدوري الإنجليزي.. مرموش يغير وكيل أعماله ساعة | المحترفون
رومانو يكشف العروض المقدمة لـ كيسي من ميلان وبرشلونة.. والمصير الأقرب ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى يعلن موقف اللاعبين من التجديد لـ الزمالك.. وجديد المدرب الأجنبي ورسالة لاتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 21 جولة.. باولو في الصدارة 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 3 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد 4 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش