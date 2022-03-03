خبر في الجول – اختبار طبي لـ طارق حامد وتحديد موقفه من مواجهتي الجونة والوداد

يخضع طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك لفحوصات طبية غدا الجمعة على هامش مران الفريق الأبيض للاطمئنان عليه في ظل إصابته في الركبة.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإنه حال اجتياز طارق للاختبار الطبي غدا سيشارك في المران الجماعي مباشرة كي يتواجد في مواجهة الجونة المقبلة.

لكن حال رأى الجهاز الطبي حاجة اللاعب للاستمرار في تنفيذ البرنامج التأهيلي فهو سيكون جاهزا لمباراة الوداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويؤدي طارق حامد حاليا المرحلة الأخيرة من التأهيل وهي عبارة عن التدرب بالكرة بشكل منفرد.

ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الإثنين المقبل في الجولة 12 من الدوري المصري.

فيما يواجه الزمالك منافسه الوداد يوم الجمعة بعد المقبلة، 11 مارس، في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.