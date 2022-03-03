خبر في الجول – اختبار طبي لـ طارق حامد وتحديد موقفه من مواجهتي الجونة والوداد
الخميس، 03 مارس 2022 - 19:26
كتب : إبراهيم رمضان
يخضع طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك لفحوصات طبية غدا الجمعة على هامش مران الفريق الأبيض للاطمئنان عليه في ظل إصابته في الركبة.
وحسبما علم FilGoal.com فإنه حال اجتياز طارق للاختبار الطبي غدا سيشارك في المران الجماعي مباشرة كي يتواجد في مواجهة الجونة المقبلة.
لكن حال رأى الجهاز الطبي حاجة اللاعب للاستمرار في تنفيذ البرنامج التأهيلي فهو سيكون جاهزا لمباراة الوداد في دوري أبطال إفريقيا.
ويؤدي طارق حامد حاليا المرحلة الأخيرة من التأهيل وهي عبارة عن التدرب بالكرة بشكل منفرد.
ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الإثنين المقبل في الجولة 12 من الدوري المصري.
فيما يواجه الزمالك منافسه الوداد يوم الجمعة بعد المقبلة، 11 مارس، في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.
نرشح لكم
وكيل روي فيتوريا لـ في الجول: الزمالك لم يتفاوض معه لتدريب الفريق.. وهذا ما يريده مرتضى يعلن موقف اللاعبين من التجديد لـ الزمالك.. وجديد المدرب الأجنبي ورسالة لاتحاد الكرة رأسية جريندو ودقيقة جنونية.. المصري يتعادل مع إنبي بهدفين إصابة عمر رضوان حارس الاسماعيلى مرتضى منصور يكشف موعد الإعلان عن موقف اللاعبين من التجديد والمدرب الأجنبي انتهت في الدوري - المصري (2) - (2) إنبي.. تعادل في الدقائق الأخيرة تشكيل الدوري – مرعي يقود هجوم المصري وحمودي أساسي.. وإيبوكا يقود إنبي مصدر مقرب من حازم إمام يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسته مع مرتضى منصور