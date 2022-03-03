إصابة عمر رضوان حارس الاسماعيلى
الخميس، 03 مارس 2022 - 18:35
كتب : ياسر الشريف
يخضع عمر رضوان حارس مرمي الإسماعيلي لاختبار طبي قبل مران الفريق المقرر إقامته غدا الجمعة لتحديد مدي إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمها.
جاء ذلك حيث أصيب رضوان بـ ” خراج ” في الركبة.
وسيقوم الجهاز الطبي للإسماعيلي برئاسة مجدي باز، بإجراء تدخل جراحي بسيط علي اللاعب حال فشله في اجتياز الاختبار الطبي، وذلك من أجل تجهيزه قبل المباراة القادمة.
ويبدأ الإسماعيلي في الوقت الحالي استعداداته لملاقاة فاركو مساء الإثنين المقبل علي ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام.
والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمد إبراهيم، اتفق علي مباراة ودية ضد سمنود والتي ستقام غدا في إطار سعيه للاطمئنان علي حالة اللاعبين البدلاء والمستبعدين.
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