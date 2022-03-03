الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 21

الخميس، 03 مارس 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - بحري

انتهت الجولة 21 من دوري الدرجة الثانية ضمن منافسات مجموعة بحري وفشل حرس الحدود في استغلال تعثر الأولمبي.

فيما يظل الصراع مثيرا لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثالثة.

فما هو ترتيب المجموعة بعد نهاية منافسات الجولة 21؟

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