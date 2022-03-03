الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 21
الخميس، 03 مارس 2022 - 18:32
كتب : FilGoal
انتهت الجولة 21 من دوري الدرجة الثانية ضمن منافسات مجموعة بحري وفشل حرس الحدود في استغلال تعثر الأولمبي.
فيما يظل الصراع مثيرا لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثالثة.
فما هو ترتيب المجموعة بعد نهاية منافسات الجولة 21؟
الأولمبي في صدارة مجموعة بحري بعد نهاية الجولة 21 ومطاردة الحرس مستمرة 🔝 pic.twitter.com/d5gqJFdxoW— FilGoal (@FilGoal) March 3, 2022
نرشح لكم
الدرجة الثانية – حرس الحدود لا يستغل الهزيمة الكبيرة للأولمبي الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد 20 جولة.. صراع ثنائي على الصدارة الدرجة الثانية - أسوان على الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 20 الدرجة الثانية - أسوان في صدارة الصعيد بهاتريك جدو المتكرر الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد 20 جولة.. كابو في الصدارة الدرجة الثانية - الداخلية يحلق بعيدا.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 20 الدرجة الثانية – انتصار الداخلية وهزيمة الترسانة في مجموعة القاهرة الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 20 جولة.. باولو في الصدارة
أخر الأخبار
إصابة عمر رضوان حارس الاسماعيلى 31 دقيقة | الدوري المصري