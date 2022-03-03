الدرجة الثانية – حرس الحدود لا يستغل الهزيمة الكبيرة للأولمبي

فشل حرس الحدود في استغلال تعثر الأولمبي ولم يخطف منه صدارة مجموعة بحري بعد نهاية الجولة 21 من الدرجة الثانية التي أقيمت اليوم الخميس.

وانتصر المصري بالسلوم على الأولمبي بثلاثية دون رد سجلهم إسلام سمير (هدفين) وعمرو ناصر (هدف).

وتعادل حرس الحدود مع كفر الشيخ إيجابيا بهدف لكل فريق، سجل صلاح خطاب هدف كفر الشيخ وأدرك مصطفى صبحي التعادل للفريق السكندري.

وانتصر بلدية المحلة على الرجاء بخماسية دون رد سجلهم أحمد هريسة (هدفين) وشهاف شفيق وأحمد قطاوي وواتاندا.

وفاز أبو قير للأسمدة على صيد المحلة بهدفين لهدف، سجل محمد مجدي ومحمود الملك للبلدية.

فيما جاء هدف صيد المحلة عن طريق حسن ربيع.

وانتصر المجد السكندري على ألعاب دمنهور بهدفين لهدف، سجل محمد السعيد هدفي المجد فيجاء هدف ألعاب دمنهور من جلال الشرقاوي.

وتعادل سبورتنج مع المنصورة إيجابيا بهدف لكل فريق.

سجل علاء نبيل هدف سبورتنج وتعادل أحمد شاهين للمنصورة.

وتقام مباراة بايونيرز ودكرنس في وقت لاحق.

وفي مجموعة القاهرة انتصر الإنتاج الحربي على بورتو السويس بهدف دون رد سجله بدر موسى.

بتلك النتائج حافظ الأولمبي على تصدره للمجموعة بـ42 نقطة يليه حرس الحدود بـ40 نقطة ثم كفر الشيخ ثالثا بـ38 نقطة.

وجاء أبو قير للأسمدة راببعا بـ37 نقطة ثم بلدية المحلة بـ33 نقطة ودكرنس بـ32 نقطة بفارق الأهداف عن المجد السكندري.

ويحتل المنصروة المركز الثامن بـ29 نقطة بفارق الأهداف عن المصري بالسلوم ثم بايونيرز عاشرا بـ25 نقطة.

ويأتي سبورتنج في المركز الـ11 بـ24 نقطة ثم الحمام بـ21 نقطة.

ويحتل ألعاب دمنهور المركز الـ13 بـ30 نقطة ثم الزرقا بـ15 نقطة ثم صيد المحلة بـ11 نقطة وأخيرا الرجاء بثماني نقاط.