كرة يد - الزمالك أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس مصر

تأهل رجال الزمالك لكرة اليد إلى نصف نهائي كأس مصر بعد التغلب على طلائعا لجيش.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش في صالة الأخيرة بنتيجة 33-29 في افتتاح مباريات ربع النهائي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك بفارق هدفين وبنتيجة 17-15.

وفي الشوط الثاني حاول طلائع الجيش العودة في النتيجة وقلص الفارق إلى هدف واحد.

ولكن نجحت خبرة لاعبي الزمالك في حسم الأمور في العشر دقائق الأخيرة وتوسيع الفارق مجددا.

وتستأنف مباريات ربع النهائي اليوم الخميس:

سبورتنج × الأهلي (الساعة 6 مساء)

البنك الأهلي × الزهور (الساعة 6 مساء)

هيليوبوليس × الأولمبي (الساعة 7 مساء)