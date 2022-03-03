كرة يد - الزمالك أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس مصر
الخميس، 03 مارس 2022 - 17:39
كتب : محمد سمير
تأهل رجال الزمالك لكرة اليد إلى نصف نهائي كأس مصر بعد التغلب على طلائعا لجيش.
وفاز الزمالك على طلائع الجيش في صالة الأخيرة بنتيجة 33-29 في افتتاح مباريات ربع النهائي.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك بفارق هدفين وبنتيجة 17-15.
وفي الشوط الثاني حاول طلائع الجيش العودة في النتيجة وقلص الفارق إلى هدف واحد.
ولكن نجحت خبرة لاعبي الزمالك في حسم الأمور في العشر دقائق الأخيرة وتوسيع الفارق مجددا.
وتستأنف مباريات ربع النهائي اليوم الخميس:
سبورتنج × الأهلي (الساعة 6 مساء)
البنك الأهلي × الزهور (الساعة 6 مساء)
هيليوبوليس × الأولمبي (الساعة 7 مساء)
نرشح لكم
فورمولا وان تلغي سباقها الروسي إسكواش – تتويج نوران جوهر وبول كول ببطولة ويندي سيتي استمرارا للعزل الرياضي.. حرمان اللاعبين الروسيين والبيلاروسيين من المشاركة في بارالمبياد بكين إزالة الفرق الروسية من لعبة فيفا 22 كرة يد - باروندو ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم اسكواش - ثلاثي وادي دجلة إلى نهائي ويندي سيتي.. وخروج نور الشربيني كرة طائرة - الزمالك يحقق انتصاره الأول في المرحلة النهائية من الدوري ويهزم طلائع الجيش كرة طائرة - الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم سموحة لينفرد بصدارة المرحلة النهائية من الدوري