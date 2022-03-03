مخيتاريان يعلن اعتزاله الدولي

أعلن هنريك مخيتاريان لاعب روما اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب أرمينيا.

كان مخيتاريان على بعد خمس مباريات دولية فقط من الوصول لنادي المائة.

وقال مخيتاريان في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بعد 95 مباراة دولية مثلت فيها منتخب بلادي بكل تفاني، قررت إنهاء مسيرتي مع المنتخب الأرميني".

وأضاف البالغ من العمر 33 عاما "سأكون ممتنا إلى الأبد لكل الذين دعموني، والذين دربوني وعلموني، والذين لعبت معهم".

ولعب مخيتاريان لمنتخب بلاده على مدار الـ15 عاما الأخيرة، وارتدى شارة القيادة في الأعوام الـ6 الماضية.

وقال أرمين مليكبيكيان رئيس اتحاد كرة القدم الأرميني: "مخيتاريان هو أفضل لاعب في تاريخ أرمينيا الكروي، لا نبالغ حين نقول ذلك".

وأضاف "أبواب المنتخب الارميني ستكون دائما مفتوحة له".

وأنهى لاعب أرسنال السابق مسيرته الدولية كأفضل هداف لأرمينيا بـ32 هدفا.

فيما صرح خواكين كاباروس مدرب المنتخب الأرميني قائلا: "لقد كنت محظوظا لأنني استمتعت بتدريب هنريك في المنتخب الأرميني".

وأتم "أعتقد أن مخيتاريان أكثر من مجرد لاعب بالنسبة لكرة القدم الأرمنية".