السعودية تستضيف كل مباريات غرب آسيا بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال

الخميس، 03 مارس 2022 - 16:43

كتب : FilGoal

الهلال بطل آسيا - الصور من حساب الهلال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباريات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب بنظام التجمع في السعودية.

وتقام المباريات خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل المقبل.

وأفاد الاتحاد الآسيوي في بيان أن قرار لجنة المسابقات بخصوص استضافة السعودية لمباريات دور المجموعات بانتظار مصادقة المكتب التنفيذي.

أخبار متعلقة
مصدر مقرب من حازم إمام يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسته مع مرتضى منصور وصول مرتضى منصور إلى نادي الزمالك.. وحازم إمام أول الحاضرين كاف يعلن المواعيد النهائية لمواجهات تصفيات كأس العالم والملاعب.. 3 مباريات في توقيت واحد

ويستهل نادي الهلال السعودي حامل اللقب مشوار المنافسة من خلال مباريات المجموعة الأولى التي تقام في الرياض، وتضم المجموعة الريان القطري وفريق الاستقلال من طاجكستان والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي.

كما تستضيف الرياض مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي، إلى جانب مومباي الهندي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة.

أما مباريات المجموعة الثالثة، فتقام بمدينة جدة، وهي تضم فولاد خوزستان الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي والغرافة القطري وآهال التركماني.

فيما تقام مباريات المجموعة الرابعة في البريدة، وهي تضم سيباهان الإيراني والدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي، إلى جانب الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين التعاون السعودي والجيش السوري.

وتستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الخامسة، حيث تضم المجموعة كل من السد القطري بطل نسخة عام 2011 والفيصلي السعودي الذي يخوض المشاركة الأولى والوحدات الأردني والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين بني ياس الإمارتي وناساف الأوزبكي.

السعودية دوري أبطال آسيا الاتحاد الآسيوي
نرشح لكم
في حالة انتقاله.. كارتيرون: أتوقع نجاح أبو جبل مع النصر تقرير إيطالي: حارس منتخب كولومبيا يفكر جديا في قبول عرض النصر السعودي بعد 24 ساعة من رحيل كارتيرون.. الاتفاق السعودي يعلن إقالة مدربه الرياضية السعودية: أهلي جدة ينتظر رد أحد المدربين تمهيدا لفسخ عقد هاسي الموج الأزرق يغرق العالمي مجددا.. الهلال يقلب الطاولة على النصر ويطير لنصف نهائي الكأس براون يتحدث لـ في الجول عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي بسبب مباراة الأهلي.. فيفا يوقف ثنائي الهلال السعودي اتحاد جدة يعلن غياب حجازي 6 أسابيع
أخر الأخبار
إصابة عمر رضوان حارس الاسماعيلى 5 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 21 8 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – حرس الحدود لا يستغل الهزيمة الكبيرة للأولمبي 17 دقيقة | الدرجة الثانية
كرة يد - الزمالك أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس مصر ساعة | رياضات أخرى
خبر في الجول – ياسر إبراهيم جاهز لمواجهة المريخ.. وموقف أيمن أشرف ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مخيتاريان يعلن اعتزاله الدولي ساعة | أوروبا
مرتضى منصور يكشف موعد الإعلان عن موقف اللاعبين من التجديد والمدرب الأجنبي ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - المصري (1) - (2) إنبي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 3 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد 4 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل