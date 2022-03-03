السعودية تستضيف كل مباريات غرب آسيا بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباريات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب بنظام التجمع في السعودية.

وتقام المباريات خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل المقبل.

وأفاد الاتحاد الآسيوي في بيان أن قرار لجنة المسابقات بخصوص استضافة السعودية لمباريات دور المجموعات بانتظار مصادقة المكتب التنفيذي.

ويستهل نادي الهلال السعودي حامل اللقب مشوار المنافسة من خلال مباريات المجموعة الأولى التي تقام في الرياض، وتضم المجموعة الريان القطري وفريق الاستقلال من طاجكستان والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي.

كما تستضيف الرياض مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي، إلى جانب مومباي الهندي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة.

أما مباريات المجموعة الثالثة، فتقام بمدينة جدة، وهي تضم فولاد خوزستان الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي والغرافة القطري وآهال التركماني.

فيما تقام مباريات المجموعة الرابعة في البريدة، وهي تضم سيباهان الإيراني والدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي، إلى جانب الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين التعاون السعودي والجيش السوري.

وتستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الخامسة، حيث تضم المجموعة كل من السد القطري بطل نسخة عام 2011 والفيصلي السعودي الذي يخوض المشاركة الأولى والوحدات الأردني والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين بني ياس الإمارتي وناساف الأوزبكي.