تشكيل الدوري – مرعي يقود هجوم المصري وحمودي أساسي.. وإيبوكا يقود إنبي

الخميس، 03 مارس 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

عمرو مرعي - المصري

يقود عمرو مرعي هجوم المصري أمام إنبي، فيما يتواجد أحمد حمودي كأساسي في وسط الملعب بجانب فريد شوقي، وإلياس الجلاصي.

أعلن معين الشعباني مدرب النادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في الجولة الـ11 بعد قليل.

تشكيل المصري شهد البدء بـ ياسر حمد في الدفاع بجانب هيثم العيوني.

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وتواجد جريندو كجناح أيمن، وبجانبه فريد شوقي، وإلياس الجلاصي، وحسن علي.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: كريم العراقي – ياسر حمد – هيثم العيوني – أحمد شديد قناوي.

الوسط: محمد عبد اللطيف "جريندو" – إلياس الجلاصي – فريد شوقي – حسن علي - أحمد حمودي.

الهجوم: عمرو مرعي.

ويلتقي المصري مع إنبي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.\

أما إنبي، فيضم تشكيله..

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: مصطفى جمال - محمد إسماعيل - خالد رضا - مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز - محمد حامد - جرجس مجدي - محمد شريف حتحوت - مصطفى شلبي

الهجوم: جون إيبوكا

الدوري المصري عمرو مرعي المصري إنبي
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