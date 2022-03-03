كومان يفتح النار على برشلونة ولابورتا

الخميس، 03 مارس 2022 - 16:09

كتب : FilGoal

رونالد كومان - جوان لابورتا - برشلونة

فتح رونالد كومان مدرب برشلونة السابق النار على خوان لابورتا رئيس النادي، وأوضح أن نية إبعاده من تدريب البلوجرانا كانت مبيتة.

وقال كومان في تصريحات لجريدة AD الهولندية: "إدارة برشلونة لم تمنحني نفس الوقت الذي منحوه لتشافي هيرنانديز، وهو ما يشعرني بالحزن".

وأضاف المدرب الهولندي "خوان لابورتا أخبرني ألف مرة بأن تشافي لن يكون مدربا للبلوجرانا لأنه يفتقد الخبرة الكافية".

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وتابع "كنت أعمل مع العديد من المصابين، الآن عاد بيدري وعثمان ديمبيلي إلى قمة المستوى، يمكنكم رؤية كل شيء، كل مدرب يحتاج إلى الوقت والصبر من مجلس الإدارة".

وأكمل متعجبا "بعد إصرار إدارة النادي وافقت على رحيل بعض اللاعبين لترتيب الأمور المالية، ولكن بعد ذلك عندما ترى أنهم يتعاقدون مع لاعب مقابل 55 مليون يورو بعد وقت قصير من ترك ليونيل ميسي يرحل. هذا يجعلك تتساءل لماذا اضطر ميسي إلى الرحيل؟".

رحل الأسطورة الأرجنتينية من برشلونة بعد عقدين من الزمن لأسباب اقتصادية وانضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، فيما انتقل فيران توريس من مانشستر سيتي إلى البلوجرانا مقابل 55 مليون يورو.

وواصل كومان "لم أكن المدرب المفضل للابورتا، كان لدي هذا الشعور منذ اللحظة الأولى، وبعد الانتخابات لم نتواصل، كان هناك نقص في الدعم اللازم من مجلس الإدارة".

واستمر "لم يكن المال أهم شيء بالنسبة لي، أردت حقا أن أنجح كمدرب لبرشلونة وأن أفعل كل ما بوسعي، لكنني أدركت أن لابورتا يريد التخلص مني لأنه لم يقم بتعييني".

وتولى كومان مهمة تدريب برشلونة منذ بداية الموسم الماضي بواسطة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق.

وأتم "لن أتواجد في كامب نو لفترة من الوقت، لا يمكنني فعل ذلك، مع هذا الرئيس لا يمكنني التظاهر بأنه لم يحدث أي شيء".

وقاد كومان برشلونة في 67 مباراة فاز في 40 وتعادل في 11 وهُزم في 16.

وسجل برشلونة تحت قيادته 141 هدفا واستقبل 77.

ولم يتوج برشلونة تحت قيادة كومان سوى بلقب كأس إسبانيا.

وترك كومان برشلونة وهو يحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق ست نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وصعد الفريق الكتالوني إلى المركز الرابع حاليا بعد فترة مع التألق مؤخرا مع مدربه تشافي.

برشلونة رونالد كومان خوان لابورتا
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