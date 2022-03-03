مصدر مقرب من حازم إمام يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسته مع مرتضى منصور

كشف مصدر مقرب من حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، تفاصيل جلسته مع مرتضى منصور رئيس النادي.

حازم إمام النادي : الزمالك الزمالك

وكان مرتضى قد أعلن قبل 3 أيام عبر قناة الحدث "نلعب يوم الأربعاء ضد فيوتشر، يوم الخميس أي لاعب لن يأتي لتجديد تعاقده حتى الساعة الثانية ظهرا لن يلمس الكرة مرة أخرى في نادي الزمالك"، ولم يحضر للنادي من اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم سوى حازم إمام.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "حدثت جلسة سريعة مع رئيس النادي مرتضى منصور، والذي طالبه بالتركيز في الفترة المقبلة، وأنه سيكون موجودا مع الفريق".

وأضاف المصدر "مرتضى أبلغ حازم بأن تجديد العقود سيكون مع المشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور، قبل أن يرحل عن مقر النادي".

وتنتهي عقود كل من طارق حامد وأشرف بنشرقي ومحمد أبو جبل ومحمد أوناجم ومحمد أشرف "روقا"، بالإضافة إلى حازم إمام.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا أمام ضيفه فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ10 من الدوري المصري وأقيمت في استاد القاهرة.

ونجح الزمالك في العودة وقلب الطاولة أمام فيوتشر بعدما تأخر بهدفين دون رد في بداية الشوط الأول، ليحول تأخره إلى فوز بثلاثية.

وقاد الزمالك في المباراة أسامة نبيه المدرب العام والمدير الفني المؤقت للفريق، وذلك بعد رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض قبل أيام.