وصول مرتضى منصور إلى نادي الزمالك.. وحازم إمام أول الحاضرين

الخميس، 03 مارس 2022 - 14:43

كتب : FilGoal

حازم إمام - الزمالك × إنبي

وصل مرتضى منصور رئيس الزمالك إلى مقر النادي منذ دقائق، تمهيدا للاجتماع مع اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وكان مرتضى قد أعلن قبل 3 أيام عبر قناة الحدث "نلعب يوم الأربعاء ضد فيوتشر، يوم الخميس أي لاعب لن يأتي لتجديد تعاقده حتى الساعة الثانية ظهرا لن يلمس الكرة مرة أخرى في نادي الزمالك".

وحتى اللحظة، لم يصل إلى النادي سوى الظهير الأيمن حازم إمام.

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وتنتهي عقود كل من طارق حامد وأشرف بنشرقي ومحمد أبو جبل ومحمد أوناجم ومحمد أشرف "روقا"، بالإضافة إلى حازم إمام.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا أمام ضيفه فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ10 من الدوري المصري وأقيمت في استاد القاهرة.

ونجح الزمالك في العودة وقلب الطاولة أمام فيوتشر بعدما تأخر بهدفين دون رد في بداية الشوط الأول، ليحول تأخره إلى فوز بثلاثية.

وقاد الزمالك في المباراة أسامة نبيه المدرب العام والمدير الفني المؤقت للفريق، وذلك بعد رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض قبل أيام.

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