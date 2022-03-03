تقرير: محاولة لإعادة إحياء سوبر ليج.. ورئيس يويفا: يعيشون في عالم موازي ويستغلون حرب أوكرانيا

الخميس، 03 مارس 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

يويفا

كشف تقرير عن محاولة 10 أندية أوروبية، إحياء فكرة دوري السوبر الأوروبي، "سوبر ليج"، مرة أخرى.

وقال موقع فوز بوبولي الإسباني، إن ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي، ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان، يريدون إحياء الفكرة.

وتعد تلك المجموعة المؤسسة الرئيسية للفكرة التي ظهرت قبل عام تقريبا وقوبلت باستهجان شديد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وكانت تضم معهم أرسنال وتوتنام، الغائبين عن إعادة الإحياء بحسب التقرير.

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وأضاف التقرير الإسباني أن الفكرة الجديدة تنص على أن تكون البطولة مفتوحة لجميع الأندية.

وفي المقابل، لم يتأخر رئيس يويفا أليكساندر تشيفيرين في الرد على الأنباء حيث قال في مؤتمر فاينانشيال تايمز بيزنس، في لندن، حيث قال: "من يتحدثون عن السوبر ليج لا يتحدثون عن كرة القدم، لقد مللت من هذا المشروع الذي لا علاقة له بكرة القدم. في البداية أطلقوا الفكرة في ظل وباء عالمي، والآن يعيدون إحيائها في ظل حرب. ماذا يمكن أن أقول أكثر؟ إنهم يعيشون في عالم موازي".

وشدد "هذا هراء، والكل يعلم ذلك. بالنسبة لهم، الجمهور زبائن، بالنسبة لنا، هم جمهور".

وأتم تشيفيرين: "يمكنهم اللعب في تلك المسابقة، لن نمنعهم، ولكن لن يمكنهم اللعب في مسابقاتنا".

سوبر ليج أوروبا يويفا
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