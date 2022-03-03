كاف يعلن المواعيد النهائية لمواجهات تصفيات كأس العالم والملاعب.. 3 مباريات في توقيت واحد

الخميس، 03 مارس 2022 - 14:05

كتب : FilGoal

كأس العالم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المواعيد النهائية لمواجهات الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 والملاعب التي تستضيفها.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن موافقة كاف على تعديل موعد مباراة الإياب بين مصر والسنغال لمدة 24 ساعة، ليقام يوم 29 مارس المقبل بدلا من يوم 28 مارس.

وستكون مباراة الذهاب في مصر يوم الجمعة 25 مارس بتمام الساعة السابعة والنصف مساء، حسب بيان الجبلاية.

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ونشر الاتحاد الإفريقي بيانا يوم الخميس أوضح فيه مواعيد انطلاق المباريات والملاعب التي تستضيفها.

كل مباريات الذهاب ستقام يوم 25 من الشهر الجاري، وكل مواجهات الإياب ستقام يوم 29.

كاف أوضح أن لقاء الذهاب بين مصر والسنغال سيقام على استاد القاهرة، وينطلق في التاسعة والنصف، عكس ما نشره الاتحاد المصري بانطلاق المباراة في السابعة والنصف.

مباراة الإياب ستقام يوم 29 مارس على ملعب ديامنيديو الجديد وتنطلق في السابعة بتوقيت القاهرة.

وجاءت مواعيد انطلاق المباريات (بتوقيت القاهرة) والملاعب على النحو التالي:

الذهاب 25 مارس

الكونغو الديمقراطية - المغرب.. ملعب الشهداء بكينشاسا الساعة 5:00

مالي - تونس.. ملعب 26 مارس بباماكو الساعة 7:00

الكاميرون - الجزائر.. ملعب جابوما بدوالا الساعة 7:00

مصر - السنغال.. استاد القاهرة الدولي الساعة 9:30

غانا - نيجيريا.. ملعب كيب كوست الساعة 9:30

الإياب 29 مارس

السنغال - مصر.. ملعب ديامنيديو بداكار الساعة 7:00

نيجيريا - غانا.. ملعب أبوجا الساعة 7:00

الجزائر - الكاميرون.. ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة الساعة 9:30

تونس - مالي.. الملعب الأولمبي برادس الساعة 9:30

المغرب - الكونغو الديموقراطية.. ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الساعة 9:30

الفائزون الخمسة سيتأهلون إلى كأس العالم الذي يقام في قطر أواخر هذا العام.

مصر السنغال تونس الجزائر المغرب نيجيريا غانا الكاميرون الكونغو الديمقراطية كأس العالم المونديال تصفيات كأس العالم
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