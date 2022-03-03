فورمولا وان تلغي سباقها الروسي

أعلنت مسابقة فورمولا وان، إلغاء تعاقدها مع منظمي سباقها في روسيا.

وكان من المنتظر إقامة السباق في سبتمبر المقبل في مدينة سوتشي الروسية.

إلا أن غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، دفع فورمولا وان لاتخاذ القرار.

وتأتي القرارات تباعا لعزل الرياضة الروسية بعد غزو أوكرانيا.

كانت اللجنة الأولمبية قد قررت في وقت سابق، حرمان روسيا من استضافة أية أحداث رياضية على أرضها، وأن تقام مباريات فرقها (داخل الأرض) على أرض محايدة، وعدم استخدام علم روسيا أو عزف نشيدها الوطني في المباريات التي يشارك بها فريق يتبع الاتحادات الرياضية الروسية.

وتأتي تلك القرارات على خلفية الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة، وضمن قرارات دولية كبيرة ضد روسيا، منها استبعادها من تصفيات كأس العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).