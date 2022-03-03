في حالة انتقاله.. كارتيرون: أتوقع نجاح أبو جبل مع النصر

يتوقع باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق نجاح محمد أبو جبل حارس الأبيض في الدوري السعودي في حالة انتقاله المحتمل الموسم المقبل.

وربطت العديد من التقارير أبو جبل الذي تألق في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالانتقال لأحد فرق الدوري السعودي، وأبرزها النصر.

ورد كارتيرون على سؤاله من جريدة الرياضية السعودية حول إمكانية تألق أبو جبل مع النصر حال الانتقال إليه قائلا: "نعم سينجح فهو حارس قوي".

وعن وجهته المقبلة بعد الزمالك، أوضح الفرنسي "لم أحدد وجهتي التالية بعد".

وتابع "انتهت علاقتي مع الزمالك بشكل رسمي وأنا سعيد بهذه التجربة وقد تم إنهاء تعاقدي بشكل ودي".

وعلم FilGoal.com باهتمام بعض الأندية السعودية بالحصول على خدمات المدرب الفرنسي.

وقال مصدر مقرب من المدرب لـ FilGoal.com: "المدرب لديه عرضين من السعودية، من ناديي الاتفاق وأهلي جدة".

وأوضح "عرض الاتفاق أكثر جدية مع اقتراب رحيل فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق الحالي، ولكن المقابل المادي المعروض من الاتفاق يمثل مشكلة للمدرب الفرنسي".

وبالفعل، رحل فلادان عن تدريب الاتفاق.

ويحتل الاتفاق المركز قبل الأخير في الدوري السعودي، بـ 20 نقطة من 21 مباراة.