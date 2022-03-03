أليجري يعترف: كنا محظوظين أمام فيورنتينا

الخميس، 03 مارس 2022 - 12:37

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - فياريال

اعترف ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس بأن فريقه كان محظوظا حين خرج بالفوز من ملعب مضيفه فيورنتينا في كأس إيطاليا.

وانتصر يوفنتوس على فيورنتينا يوم الأربعاء في ملعب أرتيميو فرانكي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يجب أن نهنئ فيورنتينا لأنهم لعبوا مباراة جيدة".

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وأضاف "كانت مباراة صعبة، لقد عانينا من هجمات فيورنتينا المرتدة وكنا محظوظين أحيانا، لكن الفريق حافظ على شكله ولم نخاطر كثيرا".

وواصل "كان من الممكن أن نكون أكثر خطورة في بعض المواقف، لكن الفوز في فلورنسا ليس سهلا أبدا".

وشدد أليجري "لقد أظهر الفريق علامات النضج، لأننا افتقدنا الكثير من اللاعبين مما زاد من صعوبة اللقاء".

وتابع "الفريق بأكمله كان جيدا، لكنني أعتقد أن دانيلو كان قدوة، حيث أثبت أنه لاعب على أعلى مستوى".

وأكمل "لحسن الحظ، يعود باولو ديبالا ودانييلي روجاني وفيديريكو بيرنارديسكي من إصابتهم يوم الخميس بطاقة جديدة".

وأتم مدرب السيدة العجوز "دعونا نركز الآن على مباراة الأحد الهامة ضد سبيزيا".

سجل هدف المباراة الوحيد لورينزو فينوتي لاعب فيورنتينا بالخطأ في مرماه بعد ارتطام عرضية خوان كوارادو به في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وشهدت المباراة عودة دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس لأول مرة إلى ملعب فريقه السابق الذي رحل عنه في الانتقالات الشتوية الماضية.

وقام جمهور فيورنتينا بعمل دخلة تجسد ملحمة الشاعر الإيطالي دانتي أليجيري والتي تُدعى الجحيم.

وذلك بعدما وصفت جماهير النادي اللاعب الصربي بالمرتزق عقب تركه للفريق وانتقاله للعدو اللدود يوفنتوس.

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وعلى الرغم من تهديد فيورنتينا مرمى يوفنتوس ست مرات خلال المباراة لكن ذلك لم يكن كافيا لتسجيل هدفا أو حتى الخروج بالتعادل.

وسوف تقام مباراة الإياب في الـ19 من أبريل المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع المنتصر من لقاء ميلان وإنتر ميلان.

وتوج ميلان باللقب خمس مرات من قبل آخرهم في سنة 2003.

أما إنتر فظفر باللقب سبع مرات آخرهم في 2011.

ويعد يوفنتوس هو أكثر المتوجين باللقب بـ14 مرة آخرهم في 2021.

أما فيورنتينا فتوج به ست مرات آخرهم في 2001.

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