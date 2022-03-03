نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش

تسبب انتصار ليفربول على نورويتش سيتي وتقدمه في كأس الاتحاد الإنجليزي في نبأ سار لمنتخب مصر بسبب قائده محمد صلاح.

فقد تقرر تأجيل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والتي كانت مقررة يوم 20 مارس لأجل غير مسمى.

ليفربول تغلب على نورويتش سيتي 2-1 في دور الـ16 يوم الأربعاء على ملعب أنفيلد وعبر لربع النهائي.

ما العلاقة؟

المباراة كانت الأخيرة لصلاح قبل السفر إلى مصر للانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادا لملاقاة منتخب السنغال في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 يوم 25 مارس بالقاهرة ثم لقاء الإياب يوم 29 بداكار.

تم تأجيل اللقاء لإفساح المجال لليفربول للعب مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الفترة ما بين الجمعة 18 مارس والاثنين 21 مارس.

سيكتشف ليفربول منافسه في دور الثمانية مساء يوم الخميس.

موقف صلاح

في العادة لا يعتمد يورجن كلوب مدرب ليفربول على هدافه الأول في مباريات الكؤوس من أجل إراحته وإعطاء الفرصة للبدلاء.

ففي كاس رابطة المحترفين التي توج بها ليفربول قبل أيام لم يلعب صلاح أي دقيقة قبل أن يشارك في المباراة النهائية.

مباريات كأس إنجلترا حتى الآن لم تشهد مشاركة صلاح أو حتى جلوسه على مقاعد البدلاء.

وقد يتبع كلوب النهج نفسه مع صلاح في ربع نهائي الكأس مما يعني خضوعه لراحة يحتاجها بشدة قبل مباراتي السنغال.

الدولي المصري لعب 14 مباراة متتالية في الشهرين الأخيرين بلا راحة، 7 مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا و7 مع ليفربول، بمعدل مباراة كل 3 أيام تقريبا.

لو قرر المدرب الألماني إعفاء صلاح من مباراة الكأس ستكون مباراة أرسنال في الدوري يوم الأربعاء 16 مارس هي الأخيرة له قبل لقاء السنغال يوم الجمعة 25.

قد يقرر صلاح بالاتفاق مع مدربه السفر إلى مصر مبكرا استعدادا للمواجهة المرتقبة، وبالمثل قد يفعل زميله ساديو ماني نجم السنغال.

حالة واحدة قد تجعل نجم روما السابق يلعب مع ليفربول قبل أيام قليلة من لقاء السنغال وهي اصطدام ليفربول بمانشستر سيتي أو تشيلسي في قرعة كأس إنجلترا، وقتها قد يتغير تفكير كلوب.

مباريات ليفربول المقبلة

السبت 5 مارس: وست هام يونايتد

الثلاثاء 8 مارس: إنتر ميلان

السبت 12 مارس: برايتون

الأربعاء 16 مارس: أرسنال

السبت 19 أو الأحد 20: ربع نهائي الكأس

20 إلى 29 مارس: فترة التوقف الدولي

مصير لقاء يونايتد

إذا عبر ليفربول عقبة إنتر الأسبوع المقبل وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيكون الموعد التالي المتاح في منتصف الأسبوع يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 أبريل في ظل ضغط الجدول.

كما أن هناك مباراة أخرى قد يتم تأجيلها لليفربول في حالة عبور ربع نهائي الكأس، وهي مواجهة أستون فيلا يوم 16 أبريل المقبل، فهو موعد إقامة نصف نهائي الكأس.

سيزداد الضغط في جدول ليفربول في حالة تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال والذي يقام في منتصف الأسبوع الأخير أبريل، ومنتصف الأسبوع الأول من مايو.

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نبأ سار ليونايتد أيضا

تأجيل لقاء يونايتد ضد ليفربول يعني أن المباراة الأخيرة للشياطين الحمر هذا الشهر ستكون ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، على ملعب أولد ترافورد يوم الثلاثاء 16 مارس.

عندما تنتهي مباراة الإياب لن يلعب يونايتد حتى الثاني من أبريل عندما يستضيف ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ربما يكون أمام يونايتد مباريات في 5 أو 6 أبريل و12 أو 13 أبريل، في حال تجاوز أتليتكو مدريد والتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.