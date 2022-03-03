إسكواش – تتويج نوران جوهر وبول كول ببطولة ويندي سيتي
الخميس، 03 مارس 2022 - 10:57
كتب : محمد سمير
توجت نوران جوهر اللاعبة المصرية بطلا لبطولة ويندي سيتي المفتوحة للإسكواش.
وفازت نوران جوهر على المصرية الأخرى هانيا الحمامي في النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (15-13، 11-9، 11-8)، لتفوز نوران بثالث بطولة كبرى على التوالي.
من جهة أخرى، خسر المصري يوسف إبراهيم نهائي منافسات الرجال في البطولة أمام النيوزلنديبول كول المصنف الأول عالميا بنتيجة 3-2 في الأشواط.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (7-11، 10-12، 11-4، 11-7، 11-9).
يأتي تتويج بول كول بالبطولة بعد يوم واحد من اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للعبة لأول مرة في مسيرته.
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