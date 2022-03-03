مدير سان جيرمان: سنحاول تجديد عقد مبابي بشتى الطرق

أوضح ليونادرو مدير باريس سان جيرمان أن ناديه سيحاول تجديد عقد كيليان مبابي بأي طريقة في الوقت المتبقي من الموسم.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، يحق لمبابي التوقيع لأي فريق منذ يناير الماضي على أن ينتقل لفريقه الجديد مع بداية الموسم المقبل.

وقال ليوناردو في تصريحات لجريدة ليكيب: "نسبة فرصنا في تمديد عقد مبابي؟ لا أستطيع أن أقول بدقة، لكن لدينا احتمالات".

وأضاف "طالما لم يوقع لأي فريق آخر سنحاول معه بشتى الطرق".

وأتم "سنفعل كل شيء للحفاظ على كيليان مبابي".

لا يزال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مصرا على الرحيل بنهاية الموسم الجاري ورفض جميع الإغراءات لتجديد تعاقده مع النادي الفرنسي.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانيا عن رفض مبابي عرضا تجاوز الراتب السنوي فيه 90 مليون يورو.

ولا تزال محاولات باريس سان جيرمان من أجل إقناع مبابي بالاستمرار مع الفريق.

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وأشار تقرير ماركا إلى أن باريس سان جيرمان قدم عرضا رسميا لمبابي براتب تجاوز 90 مليون يورو سنويا مع وعد بمشروع رياضي قوي.

كما رفض مبابي العرض عندما تم اقتراحه مرة أخرى في أغسطس الماضي.

وكشفت ماركا أن العرض قد أثير مرة أخرى في الأسبوع الماضي خلال اجتماع بين الطرفين مع اقتراح بإمكانية إدراجه في اتفاق قصير الأجل لمدة عامين.

وحتى الآن مازالت إجابة مبابي سلبية تجاه العروض المقدمة من باريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن مبابي بات أكثر من مجرد لاعب كرة قدم لفريق باريس سان جيرمان بل أصبح وجه النادي حتى أكثر من نيمار وليونيل ميسي.