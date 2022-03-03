مواعيد مباريات الخميس 3 مارس 2022 والقنوات الناقلة – المصري.. نصف نهائي كأس إسبانيا ودربي جدة

الخميس، 03 مارس 2022 - 10:24

كتب : FilGoal

جريندو - المصري - القطن الكاميروني - الكونفدرالية

يستكمل النادي المصري مباريات الجولة الـ11 في الدوري المصري، فيما يقام نصف النهائي الآخر لكأس ملك إسبانيا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 3 مارس 2022، والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم في الثالثة عصرا بمواجهات الجولة الـ21 من مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية المصري.

وفي الخامسة والنصف مساء، يلعب النادي المصري مع إنبي، ضمن مباريات الجولة الـ11 في الدوري المصري الممتاز. المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

في السعودية، سيكون الهلال والنصر على موعد لخوض مباراة قوية بينهما في دربي جدة بدوري كأس الملك محمد بن سلمان بتمام الساعة الثامنة مساء. المباراة منقولة عبر قناة SSC.

أما في أوروبا، فيلعب ريال بيتيس مع رايو فايكانو الساعة العاشرة مساء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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الدوري المصري المصري ريال بيتيس
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