مرتضى لـ في الجول: لست قلقا من اللاعبين وأنتظرهم للتجديد.. والمدرب يصل الأحد

شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك على عدم قلقه من لاعبي الفريق الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، مؤكدا أنه ينتظرهم للتجديد ظهر اليوم الخميس.

وكذلك، كشف منصور عن موعد وصول المدير الفني الجديد للفريق.

وقال منصور لـ FilGoal.com: "لست قلقا بخصوص أي لاعب من اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم، حتى محمد أبو جبل. ليس عندي قلق بسيط حتى، والموعد غدا من الثانية عشر ظهرا حتى الثانية".

وأوضح "المدرب الجديد سيحضر يوم الأحد، وسيكون معه عدد من المساعدين، وسيحضر مباراة الوداد المغربي من الملعب".

وأتم "أود أن أطمئن جمهور الزمالك أن الجهاز الجديد سيجلب البطولات لنادي الزمالك كسابق عهده".













































































































































































































وحقق الزمالك فوزا مثيرا أمام ضيفه فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ10 من الدوري المصري وأقيمت في استاد القاهرة.

ونجح الزمالك في العودة وقلب الطاولة أمام فيوتشر بعدما تأخر بهدفين دون رد في بداية الشوط الأول، ليحول تأخره إلى فوز بثلاثية.

وقاد الزمالك في المباراة أسامة نبيه المدرب العام والمدير الفني المؤقت للفريق، وذلك بعد رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض قبل أيام.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 15 في المركز السادس.