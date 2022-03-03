نانت يتفوق على موناكو بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس فرنسا بعد غياب 22 عاما

تأهل نانت إلى كأس فرنسا بالفوز على موناكو بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

تقدم جويليرمو ماريبان لموناكو بالهدف الأول في الدقيقة الـ 12 برأسية مستغلا ركلة حرة نفذها فانديرسون داخل منقطة الجزاء.

وتعادل نانت في الدقيقة الـ 21 عن طريق جبرييل سيديبي لاعب موناكو بالخطأ في مرمى فريقه أضناء محاولته منع الكرة من الوصول إلى لاعب نانت.

وفي الشوط الثاني تقدم نانت عن طريق صامويل موتوسامي في الدقيقة الـ 74 مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء ليجد الكرة أمامه ليسددها في الشباك.

وبعد دقيققة واحدة فقط تعادل ميرون بوادو لموناكو برأسية بعد عرضية جديدة من فانديرسون.

وفي ركلات الترجيح كان التفوق لنانت بأربعة ركلات مسجلة مقابل إثنين، بعد أن أضاع كل من وسام بن يدير واوريليين تشوميني ركلتيهما.

واحتفلت جماهير بالنزول إلى أرض الملعب عقب المباراة للاحتفال بتأهل فريقها إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ 22 عاما.

وستجمع المباراة النهائية بين نانت ونيس الذي فاز في مباراة نصف النهائي الأخرى على فيرسايليس بهدفين دون مقابل.