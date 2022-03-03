إلى ربع النهائي.. ليفربول يُسقط نورويتش ويحلق في كأس الاتحاد الإنجليزي

الخميس، 03 مارس 2022 - 00:26

كتب : FilGoal

مينامينو - ليفربول × أرسنال

تأهل ليفربول إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز على ضيفه نورويتش سيتي بهدفين لهدف يوم الأربعاء في ملعب أنفيلد.

سجل تاكومي مينامينو هدفي ليفربول في الدقيقتين 27 و39.

فيما جاء هدف نورويتش الوحيد في الدقيقة 76 عن طريق لوكاس روب.

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وشهدت المباراة غياب محمد صلاح عن قائمة ليفربول بالكامل فيما تواجد ساديو ماني على مقاعد البدلاء وشارك في الشوط الثاني مثل لويس دياز.

وأصبحت تلك المباراة هي الـ14 على التوالي لليفربول التي لا يُهزم فيها في كل المسابقات.

وتعود آخر هزيمة لليفربول إلى شهر ديسمبر الماضي عند الهزيمة من ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ولم يفز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي منذ عام 2006 إذ أنه تأهل لنهائي نسخة 2012 ولكنه خسره.

وتوج ليفربول باللقب سبع مرات من قبل في تاريخه.

وستجرى قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم الخميس.

وكان ليفربول توج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الأحد الماضي بفوزه على تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

مينامينو ليفربول نورويتش كأس الاتحاد الإنجليزي
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