الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الجونة.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك لمواجهة الجونة في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

ويأتي الجونة في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

وفاز الزمالك في آخر مباراة له في الدوري على فيوتشر بنتيجة 3-2.

بينما خسر الجونة في المباراة الأخيرة له ضد البنك الأهلي 2-1.

وتقام المباراة يوم 7 مارس الجاري.

وتُلعب المباراة في استاد القاهرة الملعب الخاص بالزمالك في الدوري.

وتذاع المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة بلال علام.