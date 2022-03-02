مدرب فيوتشر: كنا نأمل في حصد نقاط أمام الزمالك تساعدنا في الدوري.. سنعالج السلبيات

قال محمد عبد الكريم المدرب العام لفيوتشر إن فريقه كان يأمل في حصد نقاط أمام الزمالك تساعده على الارتقاء في جدول ترتيب الدوري.

وخسر فيوتشر تقدمه بهدفين ضد الزمالك اليوم الأربعاء بثلاثية في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من عاشر جولات الدوري.

وتحدث المدرب العام الفيوتشر عبر قناة "المحور" قائلا: "كنا نواجه فريقا كبيرا وسجلنا هدفين من لعب مفتوح واستقبلنا ثلاثة أهداف من كرات ثابتة ومباراة وانتهت وسنركز فيما هو قادم".

وعن هدف فيوتشر قال: "هدفنا مع علي ماهر المدير الفني دائما أن نحتل مراكز متقدمة في الترتيب، وفي المصري تأهلنا لخوض المسابقات الإفريقية وفي فيوتشر نريد تكرار الأمر ولكننا نسير في كل مباراة على حدة".

وتابع "كنا نريد الحصول على نقطة على الأقل للارتقاء أكثر في جدول الترتيب".

وأتم "سنحصد الإيجابيات ونرى السلبيات ونعالجها في المباريات المقبلة".

وتجمد رصيد فيوتشر عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الساس في جدول ترتيب الدوري.