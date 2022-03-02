علي ماهر يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الزمالك وفيوتشر

رفض علي ماهر المدير الفني لفيوتشر حضور المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد الزمالك.

ولم يظهر ماهر في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد القاهرة، عقب المباراة.

ونجح الزمالك في العودة وقلب الطاولة أمام فيوتشر بعدما تأخر بهدفين دون رد في بداية الشوط الأول، ليحول تأخره إلى فوز بثلاثية.

وقاد الزمالك في المباراة أسامة نبيه المدرب العام والمدير الفني المؤقت للفريق، وذلك بعد رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض قبل أيام.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 15 في المركز السادس.

ثلاثية الزمالك سجلها أحمد سيد "زيزو" هدفين، وهدف للمدافع محمد عبد الغني.

بينما سجل لـ فيوتشر كل من أحمد عاطف وأحمد رفعت.