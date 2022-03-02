أمير مرتضى: سنتعاقد مع مدرب أجنبي بغض النظر عن النتائج.. وأي لاعب لا يريد التجديد عليه إبلاغي

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك إن ناديه ينوي التعاقد مع مدير فني أجنبي بغض النظر عن نتائج الفريق تحت قيادة المدرب العام الحالي أسامة نبيه.

وتحدث أمير مرتضى للصحفيين عقب الفوز على فيوتشر اليوم الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري بثلاثة أهداف لهدفين قائلا: "كان هناك سوء توفيق ولكننا استطعنا الفوز في مباراة صعبة جدا أمام فريق صعب".

وتابع "كان يجب أن نستعيد الثقة ومباراة لم يكن أهم شيء فيها الثلاث نقاط بل أن هناك روح وإصرار وحماس من اللاعبين على تعديل النتيجة والفوز".

وعن المدير الفني قال: "هناك مدير فني أجنبي قادم بغض النظر عن نتائج الفريق في المباريات المقبلة، لكن أسامة نبيه سيتواجد في الجهاز الفني القادم".

وعن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم ومهلة رئيس النادي مرتضى منصور لهم بالتجديد قبل الثانية من ظهر غد الخميس قال: "هناك مهلة واللاعب الذي يريد البقاء مع الزمالك لتجديد تعاقده سيتحدث معي أو مع رئيس النادي ونتفاوض".

وشدد "لكن المماطلة لن تجدي معنا".

وأكمل أمير مرتضى "اللاعب الذي يريد التجديد سيحدد موقفه خلال المهلة التي قالها رئيس النادي ولكن من لا يريد البقاء عليه إعلان موقفه من الآن لنحدد موقفنا وأحدد احتياجات الفريق في الفترة المقبلة".

وأتم "لن نخطئ مثلما أخطأت اللجان السابقة في إدارة الزمالك مع فرجاني ساسي وأنه رحل بشكل مفاجئ وحدثت أزمة في مركزه".

وانتقل أمير مرتضى للحديث مع قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "فوز هام آخر ثلاثة أشهر نمر بفترة من سوء النتائج، اللاعبون احتاجوا ذلك الفوز وأول مباراة لأسامة نبيه كذلك في مهمة صعبة".

وواصل "تغيير الجهاز الفني كان أمرا ضروريا بعدما لم نسجل أهدافا في مباريات متتالية، وأسامة نبيه عمل على الجانب النفسي في الـ48 ساعة الماضية قبل مواجهة فيوتشر وسوف نستغل ذلك الفوز لنقوم بالبناء عليه في المستقبل".

وعن المدرب الجديد قال: "مرتضى منصور رئيس النادي سيعلن عن المدير الفني في اليومين المقبلين وبنسبة كبيرة تم اختياره".

أما عن مهلة التجديد للاعبين أوضح "المقصود من مهلة رئيس النادي للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم هي أنه لا عيب أن تريد الرحيل لكن قدم كل ما لديك لنهاية تعاقدك مع الفريق، ولكن عدم التركيز بسبب العروض أو أي شيء آخر هذا ما لن نسمح به".

وشدد "الزمالك لن ينتظر أي شخص من يرى أن مصلحته خارج النادي عليه إبلاغنا بذلك".

واختتم أمير مرتضى حديثه قائلا: "لكن اللاعب الذي أصبح خارج تركيزه بسبب العروض والتعاقدات هو من سيتم استبعاده والتركيز مع لاعب آخر".