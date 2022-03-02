طبيب الزمالك يطمئن على إمام عاشور بعد مباراة فيوتشر

اطمأن الجهاز الطبي للزمالك بقيادة محمد أسامة، على إمام عاشور لاعب الوسط، عقب انتهاء مباراة فيوتشر.

وتعرض عاشور لكدمة، تسببت في سقوطه بعد الفوز على فيوتشر 3-2.

وكان إمام عاشور تعرض لإصابة بكدمة بسبب اصطدامه بالقائم خلال أحداث المباراة، واطمأن الجهاز الطبي على سلامة لاعب الوسط.

ونجح الزمالك في العودة وقلب الطاولة أمام فيوتشر بعدما تأخر بهدفين دون رد في بداية الشوط الأول، ليحول تأخره إلى فوز بثلاثية.

وقاد الزمالك في المباراة أسامة نبيه المدرب العام والمدير الفني المؤقت للفريق، وذلك بعد رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض قبل أيام.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 15 في المركز السادس.

ثلاثية الزمالك سجلها أحمد سيد "زيزو" هدفين، وهدف للمدافع محمد عبد الغني.

بينما سجل لـ فيوتشر كل من أحمد عاطف وأحمد رفعت.