مؤتمر أسامة نبيه: أهلكت أوباما وبنشرقي.. و"مينفعش مدرب يخلص على لاعب"

قال أسامة نبيه المدرب العام للزمالك إن فريقه يمر بمرحلة انتقالية وأن الفوز القاتل على فيوتشر سوف يساعده على اكتساب ثقة كبيرة فيما هو قادم.

وحول الزمالك تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثة أهداف أمام فيوتشر اليوم الأربعاء في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وتحدث أسامة نبيه في مؤتمر صحفي تلى المباراة قائلا: "الزمالك يمر بمرحلة انتقالية وهذا فوز يعيدنا لحالة معنوية جيدة وسوف نسير في كل مباراة على حدة".

وواصل "كل اللاعبين كانوا رجالا قاتلوا حتى الدقيقة 95 واستحقوا الفوز".

وأضاف "بدأنا المباراة ببعض الأخطاء الفنية ولكننا تغلبنا عليها وأجرينا تبديلات بين الشوطين ساهمت في تغيير النتيجة والفوز جاء على فريق صعب مثل فيوتشر يمتلك جهاز فني مميز".

وشدد "وهذا هو الزمالك وهذا هو المعتاد من لاعبي الزمالك".

وتابع المدرب العام للزمالك حديثه "قلت للاعبين بأن المباريات ستشهد شد وجذب وهذا طبيعي".

وبسؤاله عن انخفاض الروح المعنوية للاعبين خلال الشوط الأول أجاب "لا هناك روح ولكن كان لدينا بعض الأخطاء والروح انخفضت بسبب استقبال هدفين في أول 10 دقائق، لكن الميزة أن كل اللاعبين استجمعوا قواهم وعادوا بقوة".

وعن يوسف إبراهيم "أوباما" قال أسامة نبيه: "لقد أهلكته وغيرت مكانه أكثر من مرة خلال المباراة لكنه قدم لي ما أريده كمدرب".

وتابع "بدأنا المباراة بـ4-3-3 ثم 4-2-3-1 وهناك الكثير من الأشياء طلبتها من اللاعبين وأنا معهم فقط منذ 48 ساعة، أوباما أهلكته ذهنيا لكنه أدى دوره جيدا".

وبسؤاله عن سبب مشاركة حمزة المثلوثي في التشكيل الأساسي وليس حازم إمام أوضح "حازم عاد من إصابة طويلة ورأينا أن جاهزية المثلوثي أفضل".

وشدد "يجب أن يستعيد حمزة ثقته في نفسه وليس معنى أنه لا يمر بفترة جيدة أن يأتي المدرب ويُجهز عليه بل يجب أن نساعده وهو قدم أداء جيدا ولعب بشكل مميز من قبل مع الزمالك وحازم عندما شارك قدم المطلوب منه".

وبسؤاله عن أشرف بنشرقي قال: "هو لاعب مميز وقادر على صناعة الفريق وأهلكته كذلك رغم أنني أجريت الكثير من التغييرات خلال المباراة على مراكز اللاعبين".

وأردف "لقد ساهم في هدف الفوز وعندما نشاهد المباراة بشكل هادئ سنرى أنه قدم المطلوب".

وعن دوري أبطال إفريقيا وموقف الزمالك قال: "لدينا أمل كبير في التأهل لربع النهائي ولكن علينا أولا التركيز في مباراتي الدوري المقبلتين".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بعدما حصد نقطتين فقط ويبتعد عن الوداد الثاني بفارق أربع نقاط، وخمس نقاط عن بترو أتليتكو المتصدر.

فيما يأتي ساجرادا أسبرانسا رابعا بنقطة وحيدة.

وفي الدوري يحتل الزمالك المركز الثالث بـ22 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز الثاني، وثلاث نقاط عن الأهلي المتصدر وللأخيرين مباراة أقل من الفارس الأبيض.