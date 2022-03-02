جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. زيزو ينتزع الصدارة

انتزع أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك صدارة جدول هدافي الدوري المصري.

وسجل زيزو هدفين من ركلتي جزاء في فوز الزمالك القاتل على فيوتشر 3-2.

وأصبح لدى زيزو 7 أهداف في الدوري المصري.

ويلاحق زيزو، الأنجولي أجوستين مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، ومروان حمدي مهاجم سموحة، بـ 6 أهداف لكل منهما.

وبعدهما، يأتي بيرسي تاو جناح الأهلي، ومحمد هلال لاعب وسط وادي دجلة، وجون إيبوكا مهاجم إنبي، ولدى كل منهم 5 أهداف.

ونجح الزمالك في العودة وقلب الطاولة أمام فيوتشر بعدما تأخر بهدفين دون رد في بداية الشوط الأول، ليحول تأخره إلى فوز بثلاثية.

وقاد الزمالك في المباراة أسامة نبيه المدرب العام والمدير الفني المؤقت للفريق، وذلك بعد رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض قبل أيام.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 15 في المركز السادس.

ثلاثية الزمالك سجلها أحمد سيد "زيزو" هدفين، وهدف للمدافع محمد عبد الغني.

بينما سجل لـ فيوتشر كل من أحمد عاطف وأحمد رفعت.