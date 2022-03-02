في الـ+95.. الزمالك يحول تأخره لفوز مثير على فيوتشر في أول مباراة بعد رحيل كارتيرون

حقق الزمالك فوزا مثيرا أمام ضيفه فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ10 من الدوري المصري وأقيمت في استاد القاهرة.

ونجح الزمالك في العودة وقلب الطاولة أمام فيوتشر بعدما تأخر بهدفين دون رد في بداية الشوط الأول، ليحول تأخره إلى فوز بثلاثية.

وقاد الزمالك في المباراة أسامة نبيه المدرب العام والمدير الفني المؤقت للفريق، وذلك بعد رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض قبل أيام.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 15 في المركز السادس.

ثلاثية الزمالك سجلها أحمد سيد "زيزو" هدفين، وهدف للمدافع محمد عبد الغني.

بينما سجل لـ فيوتشر كل من أحمد عاطف وأحمد رفعت.

وصف المباراة

افتتح فيوتشر التسجيل في الدقيقة 4 عن طريق أحمد عاطف الذي انفرد بالمرمى من منتصف الملعب ووضع الكرة في شباك محمد أبو جبل.

وتوقف اللعب لعدة دقائق للتأكد من صحة الهدف وعدم وجود حالة تسلل، وهو ما أكده الفيديو لـ محمد الحنفي حكم المباراة.

واستمر فيوتشر في صحوته المبكرة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 13 عن طريق أحمد رفعت، بتسديدة متقنة بالقدم اليسرى من أمام منطقة الجزاء.

ورد الزمالك سريعا وحصل سيف الجزيري على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد عرقلته من قبل محمود مرعي مدافع فيوتشر.

وتقدم زيزو لتسديد ركلة الجزاء بالتخصص ونجح في تسجيل هدف الزمالك الأول في الدقيقة 16 بعدما وضع الكرة بشكل رائع في منتصف المرمى.

وسيطر الزمالك على اللعب في محاولة لإحراز هدف التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وحصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي مع كريم نيدفيد، وعاد الحكم لمراجعة اللعبة لمعرفة احتمال وجود حالة طرد، لكنه أشهر البطاقة الصفراء فقط لنجم الأبيض.

وعاد فيوتشر للهجوم في الدقائق الأخيرة من المباراة، واستلم أحمد عاطف كرة طويلة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة أعلى العارضة.

وكاد عمر كمال أن يسجل هدف فيوتشر الثالث بضربة رأسية بعد عرضية من ناصر ماهر، لكن الكرة اصطدمت في العارضة وعادت لدفاع الأبيض ليبعدها.

وانطلق مصطفى البدري من ناحية اليمين وسدد كرة قوية بالقدم اليسرى اصطدمت في دفاع الزمالك ومرت جوار القائم في فرصة خطيرة جديدة لفيوتشر.

قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم فيوتشر بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع أسامة نبيه بالثنائي حازم إمام وإمام عاشور بدلا من حمزة المثلوثي وشيكابالا.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 48 بعدما لمست الكرة يد عربي بدر من عرضية محمد عبد الشافي.

وتقدم زيزو لتسديد الركلة وسجل منها هدف الثاني والتعادل للزمالك في الدقيقة 49.

وسيطر الزمالك على اللعب مع اعتماد فيوتشر على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى الأبيض.

ودفع علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر بالثنائي محمد رضا وأيمن الصفاقسي بدلا من عربي بدر ومصطفى البدري.

وانطلق أحمد عاطف خلف دفاع الزمالك في فرصة خطيرة وسدد كرة مرت أعلى عارضة أبو جبل.

ووصلت الكرة إلى سيف الجزيري داخل منطقة الجزاء وسدد لكن محمود حمدي تصدى لها.

وشارك الثنائي أحمد فتوح وعمر السعيد بدلا من عبد الشافي وسيف الجزيري.

ومرة جديدة شكلت الهجمات المرتدة لـ فيوتشر خطورة على الزمالك وانطلق رفعت بسرعة وسدد كرة لكن إمام عاشور أبعدها من على خط المرمى.

ودفع أسامة نبيه بـ رزاق سيسيه بدلا من محمد أشرف "روقا" في تبديل أخير للزمالك من أجل تنشيط الهجوم في الدقيقة 75.

وغادر أحمد رفعت الملعب وشارك بدلا منه أشرف مجدي في تبديل جديد لفيوتشر.

هدف قاتل

وفي الدقيقة 95 حصل الزمالك على ركلة ركنية نفذها زيزو وقابلها محمد عبد الغني بصدره ليحول الكرة إلى الشباك، مسجلا هدف فوز الأبيض في الوقت القاتل.

قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الزمالك.