صلاح خارج تشكيل ليفربول في مواجهة نورويتش بكأس الاتحاد الإنجليزي
الأربعاء، 02 مارس 2022 - 21:22
كتب : FilGoal
لن يتواجد محمد صلاح في مواجهة نورويتش سيتي التي تقام اليوم الأربعاء في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويستضيف ليفربول منافسه نورويتش في أول لقاء للريدز بعد التتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وشهدت القائمة تواجد ساديو ماني وغياب صلاح عنها بالكامل إذ أن اللاعب السنغالي يجلس على مقاعد البدلاء.
هذا بالإضافة للويس دياز وأدريان وأندرو روبرتسون وجويل ماتيب وهارفي إيليوت وتايلر مورتون وكونور برادلي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: تسيميكاس- جو جوميز- جيمس ميلنر- إبراهيما كوناتيه
في الوسط: كورتيس جونز- أليكس أوكسلايد شامبرلي- جوردان هندرسون
في الهجوم: ديوجو جوتا- ديفوك أوريكي- مينامينو
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