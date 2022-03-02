إقالة سولاري من تدريب كلوب أمريكا
الأربعاء، 02 مارس 2022 - 21:07
كتب : FilGoal
أعلن نادي كلوب أميريكا في بيان رسمي المكسيكي إقالة مدربه الإسباني سانتياجو سولاري.
وأشار النادي في البيان إلى أن الإقالة قد جاءت بسبب سوء النتائج خلال الموسم الحالي، مع توجيه الشكر لسولاري وجهازه الفني بالكامل على المجهودات التي قاموا بها خلال أكثر من عام من توليهم المسؤولية.
ولم يعلن النادي عن المدرب الذي سيتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا لسولاري.
سولاري كان قد قاد كلوب أمريكا في شهر ديسمبر 2020، ونجح خلال تلك الفترة في قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال كونكاكاف، كما قاد الفريق للحصول على أكثر عدد نقاط في تاريخ بالدوري المكسيكي.
ويحتل كلوب أمريكا حاليا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المكسيكي برصيد 6 نقاط فقط بعد انقضاء 8 جولات.
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إقالة سولاري من تدريب كلوب أمريكا 40 دقيقة | أمريكا