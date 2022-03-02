دزيوبا قائد روسيا: أنا ضد الحرب.. لكن لماذا الازدواجية بتدخل السياسة مع الرياضة

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

أرتيم دزيوبا قائد منتخب روسيا

رد أرتيم دزيوبا قائد منتخب روسيا على الهجوم اللاذع الذي تعرض له من قبل لاعبي أوكرانيا عقب غزو بلادهم لبلادهم.

ونشر لاعب زينيت سان بطرسبرج منشورا مطولا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الأربعاء جاء فيه التالي:

حتى وقت قريب لم أكن أرغب في التحدث عن الأحداث في أوكرانيا.

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لم أرغب في ذلك ليس لأنني خائف ولكن لأنني لست خبيرا في السياسية، لم أدخلها ولم أنوي ذلك على عكس عدد كبير من علماء السياسة وعلماء الفيروسات الذين ظهروا مؤخرا على الإنترنت.

لكن مثل أي شخص آخر أنا لدي رأيي الخاص، بما أنني لم استقطابي لهذا الموضوع من كل الجهات فسأعبر عن رأيي.

أنا ضد أي حرب، الحرب شيء مخيف لكنني أيضا ضد العدوان البشري والكراهية التي تكتسب نوعا من المقياس المدمر كل يوم.

لست خائفا من أنني روسي، أنا فخور لكوني روسي، ولا أفهم لماذا يجب أن يعاني الرياضيون الآن؟ أنا ضد المعايير المزدوجة.

لماذا يمكن للمرء أن يفعل كل شيء ويطلقون كل حملات الشعور بالذنب والحزن علينا؟

لماذا كان يصرخ الجميع على بقاء الرياضة خارج السياسة لكن في أول فرصة عندما يتعلق الأمر بروسيا يُنسى هذا المبدأ تماما؟

أكرر، الحرب مخيفة، وفي المواقف العصيبة يظهر الناس جوهرهم الحقيقي والسلبي في بعض الأحيان، كم من مشاعر الغضب تم سكبها على جميع الشعب الروسي بغض النظر عن مناصبهم ومهنهم؟

هؤلاء الآلاف من الناس لماذا يكتبون الإهانات والتهديدات، اصطفوا في الطابور.

إنه لمن الغريب أن نسمع كل هذا من أناس أعطتهم روسيا الكثير جدا في حياتهم، كل هذا يخلق المزيد من السلبية.

الحرب ستنتهي لكن العلاقات الإنسانية ستبقى ويستحيل التراجع عما يحدث، ضع ذلك في مخيلتك.

وإلى بعض الزملاء يجلسون على مؤخراتهم في قصورهم في إنجلترا ويقولون أشياء سيئة، لا يمكن أن تسيء إلينا، نحن نفهم كل شيء، السلام والخير للجميع.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونظيره الأوروبي "يويفا" قررا استبعاد روسيا من خوض ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

أرتيم دزيوبا روسيا أوكرانيا الغزو الروسي لأوكرانيا
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