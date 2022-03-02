تقارير: عملية تجديد سانتياجو برنابيو تأثرت بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن حدوث تأخير في عمليات تجديد معلب سانتياجو برنابيو بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفقا للصحيفة فإن هناك مشكلة في توفير المواد اللاذمة لتصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ الذي سيغطي واجهة وسقف الملعب الجديد.

نقص الموارد سببه هو كون روسيا واحدة من المصدرين الرئيسيين لموارد البناء في العالم، وبسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا فإن شركات الشحن الرئيسية قد قامت بتعليق حركة الحاويات مع روسيا".

شركة أكيرنوكس يوروبا والتيس تتولى تشطيب المنشئات الرئيسية في الملعب ومن ضمنها الواجهة والسقف تحتفظ ببنود السرية التامة مع ريال مدريد مما يمنع معرفة تفاصيل تقدم الأعمال، ولكن وفقا لمصادر للصحفية الإسبانيا فإن القطع تصل في شكل قطرات وبقايا طويلة ولذلك قد يستمر الوضع لفترات طويلة وهذا شيء من شأنه أن يؤثر بلا شك على عمليات تجديد الملعب.

ريال مدريد كان قد أعلن من قبل جدول أعمال تجديد الملعب والتي من المفترض أن تنتهي بشكل كامل بنهاية العام الجاري.