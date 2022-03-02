انتهت في الدوري - الزمالك (2)-(3) فيوتشر.. فوز قاتل للفارس الأبيض

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

الزمالك - فيوتشر

يستضيف الزمالك فريق فيوتشر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة في مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، بينما فيوتشر في المركز السادس برصيد 15 نقطة من عشر مباريات.

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نهاية المباراة بفوز قاتل للزمالك بثلاثة أهداف لهدفين

ق90+5 جووول قاااااتل وثالث للزمالك من محمد عبد الغني بعد رأسية من بنشرقي من ركلة ركنية ارتطمت بجسد مدافع الزمالك وسكنت الكرة الشباك

ق90 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

ق75 مشاركة رزاق سيسيه بدلا من روقا

ق73 إنقاذ من إمام عاشور على خط المرمى

ق72 هدف ملغي لأحمد عاطف بسبب التسلل

ق65 نزول أحمد فتوح وعمر السعيد بدلا من عبد الشافي والجزيري

ق64 تسديدة من الجزيري يتصدى لها محمود حمدي

ق62 أحمد عاطف يهدر فرصة التقدم بتسديدة أعلى العارضة

ق49 جووووول زيزو من جديد

ق48 ركلة جزاء للزمالك بسبب لمسة يد

ق46 نزول حازم إمام وإمام عاشور بدلا من المثلوثي وشيكابالا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 تسديدة من مصطفى البدري بجوار القائم الأيمن

ق41 العارضة تتصدى لرأسية عمر كمال

ق40 تسديدة من أحمد عاطف أعلى العارضة

ق27 تسديدة من ناصر ماهر أعلى العارضة

ق17جوول أحمد سيد زيزو يسجل من ركلة جزاء

ق15 ركلة جزاء لسيف الجزيري

ق13 جووول أحمد رفعت يسجل ويرفض الاحتفال

ق7 رأسية من سيف الجزيري بعيدة عن المرمى

ق4 جووول أحمد عاطف يفتتح التسجيل

ق3 هدف ملغي لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر

انطلاق المباراة

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