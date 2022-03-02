تشكيل فيوتشر - رفعت والبدري يقودان الهجوم أمام الزمالك
الأربعاء، 02 مارس 2022 - 19:40
كتب : أحمد الخولي
دفع علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر بالثنائي أحمد رفعت ومصطفى البدري في هجوم فريقه لمواجهة الزمالك.
ويلعب فيوتشر ضد الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.
وجاء تشكيل فيوتشر كالآتي:
المرمى: محمود حمدي
الدفاع: عمر كمال – سعد سمير – محمود مرعي – جوناثان
الوسط: ناصر ماهر – عربي بدر – كريم نيدفيد
الهجوم: أحمد رفعت – مصطفى البدري – أحمد عاطف
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
مروان صحراوي – أشرف مجدي – أيمن الصفاقسي – محمود شبعان – محمد رضا – محمد طارق – محمد ربيعة – أليو نداي – عبد الرحمن مانو
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويأتي فيوتشر في المركز السادس برصيد 15 نقطة.
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