باستثناء 3 مباريات.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباريات دور الـ32 في كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2021-2022.

وتأجل إعلان مباريات الأهلي والزمالك والمصري بسبب المشاركة الإفريقية.

-الأهلي مع المصري بالسلوم

-الزمالك مع الداخلية

-المصري مع المنصورة

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

10 مارس

المقاولون العرب مع المصرية للاتصالات - ستاد المقاولون العرب - 6:00 مساء

11 مارس

إنبي مع ديروط - ملعب بتروسبورت - 3:00 عصرا

فاركو مع كفر الشيخ - ستاد حرس الحدود - 6:00 مساء

12 مارس

الجونة مع بنها - ستاد خالد بشارة - 3:00 عصرا

الإسماعيلي مع بتروجيت - ستاد الإكسندرية - 6:00 مساء

سيراميكا كليوباترا مع الاتحاد السكندري - ستاد المقاولون العرب - 6:00 مساء

13 مارس

غزل المحلة مع إيسترن كومباني - ستاد غزل المحلة - 3:00 عصرا

طلائع الجيش مع حلوان العام - ستاد جهاز الرياضة - 3:00 عصرا

البنك الأهلي مع أسوان - ستاد بتروسبورت - 6:00 مساء

14 مارس

مصر للمقاصة مع بني عبيد - ستاد الكلية الحربية - 3:00 عصرا

18 مارس

سموحة مع ألعاب دمنهور - ستاد حرس الحدود - 3:00 عصرا

26 مارس

بيراميدز مع لافينيا - ستاد الدفاع الجوي - 3:00 عصرا

فيوتشر مع منتخب السويس - ستاد السلام - 6:00 مساء