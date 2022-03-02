باستثناء 3 مباريات.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباريات دور الـ32 في كأس مصر
الأربعاء، 02 مارس 2022 - 19:26
كتب : أحمد الخولي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2021-2022.
وتأجل إعلان مباريات الأهلي والزمالك والمصري بسبب المشاركة الإفريقية.
-الأهلي مع المصري بالسلوم
-الزمالك مع الداخلية
-المصري مع المنصورة
وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:
10 مارس
المقاولون العرب مع المصرية للاتصالات - ستاد المقاولون العرب - 6:00 مساء
11 مارس
إنبي مع ديروط - ملعب بتروسبورت - 3:00 عصرا
فاركو مع كفر الشيخ - ستاد حرس الحدود - 6:00 مساء
12 مارس
الجونة مع بنها - ستاد خالد بشارة - 3:00 عصرا
الإسماعيلي مع بتروجيت - ستاد الإكسندرية - 6:00 مساء
سيراميكا كليوباترا مع الاتحاد السكندري - ستاد المقاولون العرب - 6:00 مساء
13 مارس
غزل المحلة مع إيسترن كومباني - ستاد غزل المحلة - 3:00 عصرا
طلائع الجيش مع حلوان العام - ستاد جهاز الرياضة - 3:00 عصرا
البنك الأهلي مع أسوان - ستاد بتروسبورت - 6:00 مساء
14 مارس
مصر للمقاصة مع بني عبيد - ستاد الكلية الحربية - 3:00 عصرا
18 مارس
سموحة مع ألعاب دمنهور - ستاد حرس الحدود - 3:00 عصرا
26 مارس
بيراميدز مع لافينيا - ستاد الدفاع الجوي - 3:00 عصرا
فيوتشر مع منتخب السويس - ستاد السلام - 6:00 مساء