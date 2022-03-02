تشكيل الزمالك - روقا أساسي أمام فيوتشر.. وفتوح والونش على الدكة

دفع أسامة نبيه المدرب العام للزمالك والمدير الفني المؤقت للفريق بـ محمد أشرف "روقا" في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة فيوتشر.

ويلعب الزمالك ضد فيوتشر في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ويجلس أحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" على مقاعد بدلاء الأبيض في هذه المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود علاء – محمد عبد الشافي

الوسط: محمد أشرف "روقا" – يوسف أوباما – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: شيكابالا – سيف الجزيري – أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد – محمود الونش – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – إمام عاشور – إسلام جابر – رزاق سيسيه – عمر السعيد

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويأتي فيوتشر في المركز السادس برصيد 15 نقطة.