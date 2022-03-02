إزالة الفرق الروسية من لعبة فيفا 22

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

فيفا 22

أعلنت شركة "EA sports" في بيان رسمي عن إزالة الفرق الروسية ومنتخب روسيا من لعبة فيفا 22 الإلكترونية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأشارت الشركة في بيانها إلى تضامنها مع الشعب الأوكراني ورفضها للغزو الروسي على أوكرانيا.

وجاء بيان الشركة بالكامل كالآتي

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" (EA SPORTS) تقف متضامنة مع الشعب الأوكراني ومثل العديد من الأصوات حول العالمن تطالب بالسلام وإنهاء الغزو على أوكرانيا".

"تماشيا مع شركائنا في الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم بدأنا عملية إزالة منتخب روسيا وجميع الفرق الروسية من منتجات الشركة والتي تضم لعبة فيفا، وفيفا أونلاين، وفيفا موبايل، كما نعمل بنشاط على تقييم المتغيرات ذات الصلة في مجالات أخرى من ألعابنا".

"سنبقي مجتمعاتنا على اطلاع دائم بأي إجراءات يتم اتخاذها، ونشكر اللاعبين على صبرهم أثناء عملنا على تلك التحديثات".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم برفقة الاتحاد الأوروبي قد أعلان استبعاد جميع الفرق الروسية من المشاركة في البطولات العالمية والقارية لحين انتهاء غزو روسيا على أوكرانيا.

كما أعلنت العديد من اتحادات كرة القدم في أوروبا مقاطعة روسيا كرويا مع رفضها لمواجهة أي فريق روسي على مستوى المنتخبات أو الأندية.

روسيا فيفا 22
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