الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية: سنرد على الانتقادات بالنتائج.. وهذه أسباب تعثرنا في بداية الدوري

شدد هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية المالكة لنادي إيسترن كومباني على أن فريقه لن يكون أول الهابطين كما يعتقد البعض، مشيرا إلى أن النتائج قد بدأت في التحسن بالفعل مع انتظار المزيد من التطور.

وقال أمان في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "وضعنا خطة إستراتيجية للصعود في وقت قياسي من الدرجة الثالثة إلي الدوري الممتاز حتى وضعنا نادي إيسترن كومباني في المكانة التي يستحقها".

وتابع "سبب تعثرنا في البداية كونها مرحلة جديدة على الفريق وأتت في ظروف لم تجعلنا جاهزين إداريًا خصوصًا إن الصعود جاء في توقيت انتخابات وتغيير مجلس إدارة النادي، ولكن الآن تكون مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس نصر عبدالعزيز له أهداف يسعى إليها وقادر تصحيح المسار".

واستمر "انتهزنا فرصة فتح باب القيد ودعمنا الفريق بـ 20 لاعبا في فترة الانتقالات الشتوية وذلك بمثابة فريق جديد وسعيد بالانسجام السريع الذي حدث بينهم وتطور الأداء في فترة وجيزة".

وأضاف "لم تكن مباراة سيراميكا كليوباترا هي أول انتصار لنا في الدوري ولكن بالرجوع إلي المباريات التي تعادلنا بها سابقا مع المصري والاتحاد فهي بمثابة انتصار أيضًا نظرًا لقوة الفريقين وأيضا كانت خارج أرضنا".

وحقق إيسترن كومباني الانتصار الأول بتاريخه في الدوري خلال المباراة الماضية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل.

وأردف "تواصلت مع الكابتن علاء عبدالعال وهنأته على الفوز وسوف ننتظر المزيد، أما عن اللاعبين فنحن سعداء بالتحول الذي حدث في الأونة الأخيرة، كونهم لاعبي نادي إيسترن كومباني فهم يمثلوا الشركة الشرقية أيضا".

وأكمل "لم أتردد بتقديم الدعم للنادي فهو جزء أصيل من مسؤوليتي، فمجلس إدارة النادي هو إدارة عليا لدي حيث نتقابل يوميًا في أمور تخص النادي لذلك سنظل داعمين حتى تكون جميع مبارياتنا مكللة بالثلاث نقاط".

وأتم "أتابع الفريق والنتائج باستمرار وسبب عدم مجيئي للمباريات في الفترة الأخيرة هو مسؤوليتي تجاه أعمال الشركة لكن سوف نعود في الفترة القادمة بكامل الدعم مثلما سبق في السنوات الماضية، وردا على كوننا أول الهابطين سوف يكون من خلال نتائجنا التي بدأت أن تظهر بالفعل".

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 في جدور ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد إنقضاء 11 جولة.