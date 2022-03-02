القماش: يجب استبعاد من لا فائدة منهم بالإسماعيلي

طالب خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالإسماعيلي بضرورة استبعاد اللاعبين الذين لا يحتاجهم الجهاز الفني للدراويش في ظل اهتزاز النتائج.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد أربع نقاط ولم يحقق أي فوز بعد خوضه لـ11 مباراة.

وقال القماش لـFilGoal.com: "يجب على الجهاز الفني استبعاد اللاعبين الذين لا يحتاجهم".

وأردف "من يرغب في الاستمرار بالنادي ولديه استعداد للعب والقتال والدفاع عن اسم النادي يجب أن يتواجد".

وبرر القماش حديثه "هذا الاتجاه يجعل هناك تركيز في التدريبات والاستعدادات ويستطيع الجهاز الفني أن يحقق أقصى فائدة".

وواصل "الإسماعيلي يمر بوقت عصيب ويحتاج أن يقف بجانبه كل مسؤولي النادي والجماهير واللاعبين".

وأتم "ويجب على الجميع مساندة الجهاز الفني خلال المرحلة الحالية".