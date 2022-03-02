في الجول يجيب – هل تعثرت مفاوضات الأهلي مع موسيماني

لم يتغير الموقف بشأن مفاوضات تجديد الأهلي، مع مدربه بيتسو موسيماني.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود تعثر في مفاوضات موسيماني مع الأهلي، مرجعة ذلك إلى وجود طلبات غير منطقية من المدرب.

ولكن، أوضح مصدر من الأهلي على صلة وثيقة بالمفاوضات لـ FilGoal.com: "كل ما يقال عن وجود أزمة في تجديد تعاقد موسيماني أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة".

وأردف "الأهلي قدم عرضا يليق بما قدمه موسيماني من إنجازات وبطولات ومسيرته الناجحة مع الفريق. العرض تم تقديره فيه بالشكل المثالي من كافة الجوانب المعنوية والفنية والمالية".

وأكمل "موسيماني كان رد فعله التقدير والاحترام لعرض الأهلي، وهو حاليا يراجع العقود مع الشركة الممثلة له وننتظر إعادته لنا بعد توقيعه عليها".

وأتم "لسنا متعجلين على رد موسيماني لأننا لدينا ضغط مباريات سواء قارية أو محلية. علاقتنا ممتازة مع موسيماني ولا نعرف سبب استهدافها من البعض والترويج لشائعات لا وجود لها".

وفي المقابل، تواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب من المدرب الجنوب إفريقي، حيث قال: "كيف يضع بيتسو موسيماني والشركة الممثلة له شروطا تعجيزية بعد البيان الذي أصدرته الشركة حول علاقة موسيماني مع الأهلي، والذي ندد من الانزعاج من انتشار الشائعات حول وجود خلافات بين الجانبين".

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وأردف "لدينا بالفعل نسخة من العقود لمراجعتها، وموسيماني والشركة الممثلة له مرحبان وموافقان على العرض المقدم من الأهلي".

وأتم "من الممكن أن يكون هناك جلسة في جنوب إفريقيا لحسم كل الأمور عندما يسافر الأهلي لمواجهة صنداونز إذا طلب الأهلي ذلك".

وينتهي تعاقد موسيماني مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين لتجديده.

وتوج الأهلي مع موسيماني بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي مرتين لكل منهما، ولقب لكل من كأس مصر وأخر للسوبر، مع ظفره ببرونزية كأس العالم للأندية 2020.