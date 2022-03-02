لاعب أوكراني يفسخ تعاقده مع زينيت الروسي

أعلن نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي الموافقة على طلب لاعبه الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي بالرحيل عن صفوفه.

وانضم راكيتسيكي لصفوف زينيت في يناير 2019 وخاض منذ ذلك الحين 108 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 15 بقميص السماوي الروسي.

وحصد 3 ألقاب للدوري الروسي ولقب كأس روسيا ولقبين لكأس السوبر المحلي.

وتقدم النادي الروسي عبر بيانه بالشكر اللاعب على احترافيته التي أظهرها وتمنى له التوفيق.

ويتصدر زينيت ترتيب الموسم الجاري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة في الدوري الروسي.

Yaroslav Rakitskiy has requested an early end to his contract and this has been agreed by the club. We sincerely wish all the best to Yaroslav, his friends and his family. Details: https://t.co/OiaUCPaado pic.twitter.com/RUBE1t0eFZ — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) March 2, 2022

لاعب شاختار دونتسك الأوكراني مثل جزءًا من الصراع الروسي الأوكراني قبل بداية الحرب الشهر الماضي.

استبعد المدافع الأوكراني من المنتخب الوطني بعدما وقع لزينيت سان بطرسبرج الروسي في عام 2019، فكانت آخر مباراة يشارك بها بقميص الأصفر والأزرق في 2018 مكتفيا بـ 52 مباراة دولية.

وأصرت أوكرانيا على أن القرار لم يكن سياسيا عندما تم استبعاد العديد من اللاعبين الدوليين الذين يلعبون في روسيا.

ومع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا نشر اللاعب عبر تويتر قائلا: "أنا أوكراني، أوقفوا الحرب".

ولم تتحدد بعد وجهة اللاعب الأوكراني البالغ 32 عاما الذي لعب من قبل لشاختار دونتسك الأوكراني بين 2009 وحتى 2018 بعد فسخ تعاقده.